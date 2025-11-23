Elche - Real Madrid: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de LaLiga

El Elche CF y el Real Madrid se miden en el Estadio Manuel Martínez Valero en un duelo clave por la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025/26, donde el equipo merengue necesita dejar atrás las dudas de sus dos más recientes encuentros fuera de casa para conservar la punta de la competición doméstica. Por su parte, los ilicitanos, con la motivación de su afición, buscarán aprovechar la oportunidad para dar la sorpresa y romper la racha negativa que ha mantenido frente a los blancos.

El Real Madrid viene de un empate 0-0 en su visita a Vallecas que frenó su racha ganadora y, a nivel continental, cayó 1-0 ante el Liverpool en Anfield en la última jornada de la UEFA Champions League, además, el Barcelona ganó y le arrebató el liderato parcialmente, lo que incrementa la presión para recuperar el buen nivel a domicilio. En cambio, el Elche, que se encuentra en la parte media de la tabla con 15 puntos gracias a 3 victorias, 6 empates y 3 derrotas, llega motivado tras igualar 1-1 ante la Real Sociedad y mira de cerca los puestos europeos.

Los de Xabi Alonso han mostrado un rendimiento sólido en LaLiga con 10 victorias, un empate y una derrota, además de 26 goles a favor, acumulando 31 puntos. Mientras, aunque el Elche ha tenido una campaña irregular, con un promedio de un gol anotado por partido y 14 encajados en total, ha convertido el Martínez Valero en un fortín donde no ha caído esta temporada (3V y 3E).

Sin embargo, hay bajas que serán determinantes, principalmente en la zaga del Real Madrid. Sin Éder Militão, lesionado con Brasil. Sin David Alaba, que regresó de Austria con una sobrecarga muscular. Aún sin Antonio Rüdiger, de baja desde septiembre. Con Dean Huijsen recién recuperado del problema muscular que le impidió jugar con España y solo contará con un central sano: Raúl Asencio.

La falta de gol es algo en lo que ya tiene puesta la lupa el entrenador merengue: "Volverán los goles, no tengo ninguna duda. Después de los partidos en Liverpool y Vallecas, analizamos lo que faltó y estamos buscando alternativas. La energía es buena y cada jugador disponible tiene las mismas posibilidades de jugar", afirmó. Además, reconoció lo exigente del partido: "Sabemos dónde estamos y la exigencia del Real Madrid. Vamos a Elche, que está dando un gran nivel y jugando buen fútbol. Será un duelo complicado donde debemos estar mentalmente fuertes".

Por su parte, Eder Sarabia, entrenador del Elche, destacó la importancia de enfrentarse al Madrid con una mentalidad fuerte y aprovechando el factor local. Expresó que su equipo está preparado para jugar "con intensidad y concentración máxima" y que esperan "ser protagonistas y aprovechar las oportunidades que se presentan" en un estadio que será un gran apoyo para sus jugadores.

Horario y dónde ver online TV el Elche - Real Madrid, LaLiga EA Sports

El partido comenzará a las 21:00 horas (hora peninsular española) y será televisado por los canales M+ LaLiga TV (M 54; O 110), M+ LaLiga HDR (M 440; O 111), M+ Vamos 2 (dial 51) y Orange Fútbol 1 (dial 107), de Movistar Plus. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del Elche - Real Madrid

Elche

Dituro o Peña; Álvaro Núñez, Affengruber, Bigas, Pedrosa; Mendoza o Neto, Aguado, Febas, Germán Valera, Rafa Mir y André da Silva.

Real Madrid

Courtois; Trent, Raúl Asencio, Huijsen, Carreras; Fede Valverde, Camavinga o Tchouaméni, Güler; Bellingham, Vinicius y Mbappé.

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso