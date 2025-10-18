Enfado monumental de los capitanes por la censura de Tebas: estudian un cambio en las protestas de este sábado

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) anunció ayer "una acción de protesta" con el "apoyo de los capitanes de Primera" durante la jornada nueve de LaLiga EA Sports, contra la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos, mientras que la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE) pidió a las aficiones que apoyen ese rechazo al proyecto.

"La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), con el apoyo de los capitanes de Primera División, anuncia que, durante todos los partidos correspondientes a la novena jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División de España, al inicio de cada encuentro, los futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LALIGA, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos", anunció AFE en un comunicado.

Los partidos de este fin de semana, empezando por el Real Oviedo Espanyol tendrían 15 segundos iniciales de plantón por parte de los jugadores, que no disputarán el balón durante ese periodo. Pues bien, en el Carlos Tartiere, en la retransmisión de la Liga por televisión, no se pudo ver ese momento, porque cuando comenzó el encuentro, se pinchó un plano aéreo de fuera del estadio, que se mantuvo hasta los 20 segundos de juego, cuando ya los futbolistas acabaron su protesta y se pusieron a jugar.

Tampoco en los comentarios se aludió a este hecho, y se hablaba de otra cosa mientras se veía el plano de los alrededores del Carlos Tartiere.

Enfado tremendo

Una censura por parte de la Patronal a una protesta del sindicato de jugadores que ha enfadado y mucho a los capitanes que ya estudian medidas para que no pueda volver a repetirse.

Según ha revelado la cadena SER, cuando los capitanes han visto esa escena, han compartido en el grupo de WhatsApp su sorpresa e indignación por el comportamiento de LaLiga. Un hecho que ha despertado la rabia en muchos de ellos hasta el punto de llegar a sentirse "ninguneados" nuevamente, cuando esa es su principal queja en todo el proceso de gestión del Villarreal-Barça en Miami. Según han explicado varios capitanes al citado medio, hubieran sido mucho más contundentes. Hay capitanes que estaban dispuestos a parar e ir a la huelga tras aconsejarse con su sindicato.

El cabreo ha llegado hasta tal punto que se han mantenido ya conversaciones entre los líderes de los equipos de Primera División para modificar la protesta de alguna manera para evitar que LaLiga los pueda censurar. No se descarta en absoluto que se modifique de alguna manera esta reivindicación con el fin de evitar el veto de la señal televisiva y así lograr la máxima difusión posible, asegura el citado medio.

Habrá que esperar a ver que pasa en el Sevilla y Mallorca que abre la jornada del sábado a las 14:00 en el Sánchez Pizjuán pero la indignación es máxima.