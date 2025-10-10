España - Georgia: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de clasificación al Mundial 2026

España y Georgia vuelven a verse las caras este sábado 11 de octubre en el Estadio Manuel Martínez Valero (Elche), en lo que será la jornada 7 de la fase clasificatoria rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se presenta como una oportunidad decisiva para la selección española, que llega como líder del grupo E y busca cerrar matemáticamente su billete para la cita mundialista.

La Roja irrumpe en este partido tras firmar un inicio arrollador en las Eliminatorias. Los dirigidos por Luis de la Fuente acumulan dos triunfos convincentes en sus partidos anteriores: primero goleando 0-3 a Bulgaria como visitante y, días después, demostrando toda su capacidad ofensiva con un rotundo 0-6 frente a Turquía también a domicilio. El combinado nacional, campeón vigente de la Eurocopa, llega con una plantilla plagada de talento y ambición, aunque en las últimas horas ha recibido un varapalo importante: Dani Olmo, pieza clave en la medular, se suma a las bajas ya confirmadas de Lamine Yamal, Rodri y Dean Huijsen.

Por su parte, la selección de Georgia llega tras lograr tres puntos sufridos. Los caucásicos padecieron una derrota ante Turquía en Tiflis (2-3) y lograron resarcirse imponiéndose 3-0 a Bulgaria delante de su afición. Willy Sagnol espera contar con su gran referente, Khvicha Kvaratskhelia, pieza decisiva que viene de una temporada histórica con el PSG y que llega tocado a la concentración. Georgia afronta el reto de sumar su primer punto ante España en partidos oficiales, sabiendo que una derrota podría poner en peligro su clasificación para el Mundial.

En la historia reciente entre ambos equipos, España domina con claridad: siete victorias en ocho encuentros y solo una derrota en un amistoso, sumando 23 goles frente a los 5 de Georgia. El último duelo se saldó con goleada española (4-1) en octavos de final de la Euro 2024. Además, La Roja nunca ha perdido como local en fases de clasificación mundialista desde 1993, encadenando más de medio centenar de triunfos y empates en casa.

Este partido también está marcado por la adversidad climática y el respaldo especial. La expedición española ha debido retrasar su viaje a Elche hasta el sábado debido a la DANA que azota el sureste peninsular, tras recibir permiso especial de la UEFA. A esto se suma la visita motivacional de Ilia Topuria, campeón mundial de la UFC, que se desplazó a Las Rozas para animar y compartir su espíritu competitivo con los futbolistas antes del importante encuentro, que para él tiene un toque especial ya que España es su país de adopción y Georgia el que le vio crecer.

Horario y dónde ver online TV el España - Georgia, Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El partido comenzará a las 20:45 horas (hora peninsular española) y será televisado por La 1, así como en streaming mediante la plataforma RTVE Play. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del España - Georgia

España

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Le Normand, Cucurella; Zubimendi, Pedri, Merino; Ferrán Torres, Oyarzabal y Álex Baena.

Georgia

Mamardashvili; Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Azarovi; Gagnidze, Mekvabishvili, Kochorashvili; Davitashvili, Mikautadze y Guliashvili.

Árbitro: Manfredas Lukjančukas (Lituania)