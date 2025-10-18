Esta es la increíble manera en que un equipo de fútbol francés castiga a sus jugadores

El AS Monaco, equipo de la Ligue 1 francesa, ha revolucionado el concepto de disciplina interna con una medida tan creativa como costosa. Según reveló el jugador Lamine Camara en un video viral, el club utiliza una ruleta de castigos para sancionar a quienes incumplen normas como la impuntualidad en los entrenamientos.

La dinámica es sencilla: el jugador infractor gira la ruleta y acepta el castigo que le toque. Pero lo que parece un juego puede convertirse en una sanción millonaria. Así le ocurrió al joven defensor Christian Mawissa, quien fue penalizado por llegar tarde y tuvo que enfrentar una sanción insólita: comprar un iPhone 16 Pro Max para cada uno de sus compañeros.

Con una plantilla de 27 jugadores, el coste estimado de la sanción ronda los 40.000 euros, equivalentes a unos 859.000 pesos mexicanos. Aunque no se ha confirmado si el castigo fue ejecutado en su totalidad, el gesto refleja el alto nivel de exigencia y compromiso que maneja el club monegasco.

La iniciativa ha generado reacciones divididas en redes sociales, entre quienes la ven como una forma divertida de fomentar la disciplina y quienes cuestionan el derroche. Lo cierto es que en el AS Monaco, llegar tarde puede salir muy caro.