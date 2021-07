El homenaje de Kiko Rivera a la selección en ‘La Resistencia’ de Broncano

Fútbol

El cantante y streamer Kiko Rivera fue el invitado este jueves del programa La Resistencia, que presenta David Broncano en Movistar+. Rivera quiso homenajear a la selección española después de su eliminación contra Italia en la tanda de penaltis en la semifinal de la Euro 2020 y acudió a la entrevista vestido con una camiseta de La Roja.

"Ojalá todas las entrevistas fueran como esta, aunque el público no se sepa mis canciones" #LaResistencia pic.twitter.com/7ALXtHqkoc — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) July 7, 2021

No fue el único guiño de Kiko Rivera hacia la selección española y sus jugadores. En un momento de la entrevista, Broncano sacó un cartel con el mensaje “todos con Morata” y Rivera coreó junto al público asistente al programa el nombre del delantero español, uno de los que más ha sufrido durante el torneo por las amenazas hechas a su familia por sus actuaciones en la Euro.

Cómo pasa el tiempo 🙄 https://t.co/UsoLwi0SKO — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) July 8, 2021

Gran aficionado al fútbol y reconocido seguidor del Sevilla, Kiko Rivera vio el Italia-España junto a unos amigos y con la camiseta de su equipo puesta. Antes de que comenzara la tanda de penaltis, Rivera lanzó una promesa que no pudo cumplir: “Si gana España me tiro a la piscina”. Italia ganó y Kiko Rivera no acabó en el agua.