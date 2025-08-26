El experto en mercado de fichajes confirma el sustituto del Real Madrid si se marcha Ceballos

Dani Ceballos afronta días decisivos para su futuro. El centrocampista del Real Madrid, que en las últimas temporadas ha vivido en un rol secundario, parece decidido a cerrar su etapa en el club blanco. No es una cuestión repentina, sino el resultado de un proceso que se ha ido intensificando con el paso de los meses y que ahora, en la última semana del mercado de fichajes, se convierte en una urgencia tanto para el jugador como para la propia entidad.

La llegada de Xabi Alonso al banquillo ha sido determinante. El técnico donostiarra ha apostado por una estructura de centro del campo muy definida y en esa ecuación, Ceballos apenas ha encontrado espacio. Su participación se ha limitado a minutos marginales, apariciones testimoniales que refuerzan la idea de que no está en el núcleo de confianza del entrenador. El futbolista andaluz considera que no puede seguir viviendo de pequeños instantes y busca una salida que le garantice continuidad.

La confesión de Ceballos a Cazorla

El propio Ceballos no ha ocultado su malestar. Tras el reciente partido en Oviedo, que el Madrid resolvió con una victoria clara, el centrocampista mantuvo una conversación con Santi Cazorla que no pasó desapercibida. Ambos jugadores, unidos por su condición de centrocampistas técnicos y con gusto por la pelota, intercambiaron impresiones al término del encuentro. Ceballos dejó entrever su frustración: se quejaba de no sentirse importante, de vivir a la sombra en un vestuario en el que el talento es inmenso pero donde él no encuentra espacio para mostrarlo. Fue un diálogo que confirmó lo que muchos intuían: su deseo de marcharse no es una especulación, sino una decisión tomada.

El escenario es complejo porque el mercado apura sus últimos días. Las posibilidades de encontrar destino se reducen y la presión aumenta. En ese contexto, el Olympique de Marsella emerge como el club mejor posicionado para hacerse con sus servicios. El conjunto francés, con presencia en competiciones europeas y un proyecto en construcción, ve en Ceballos un refuerzo ideal para su centro del campo. La Ligue 1 ofrece un escaparate competitivo y exigente, lo que podría encajar con las aspiraciones de un jugador que busca recuperar protagonismo y continuidad.

Sin embargo, el deseo íntimo de Ceballos siempre ha sido otro. Su sueño pasaba por regresar al Betis, el club que lo formó y en el que vivió sus primeros años de profesional. Pero la operación, por razones económicas y de planificación deportiva, se ha demostrado imposible en este verano. El Betis, con limitaciones presupuestarias y una plantilla ya definida, no ha podido abrirle las puertas. Para Ceballos ha sido un golpe, porque esa era su primera elección, la que respondía tanto a lo sentimental como a lo futbolístico.

El recambio del Real Madrid

Ante la imposibilidad del regreso a Sevilla, Marsella se perfila como la alternativa más realista. Y el tiempo corre en su contra: quedan pocos días de mercado y es ahora o nunca. El jugador lo sabe y lo transmite en cada gesto, en cada palabra. Quiere minutos, quiere sentirse parte esencial de un proyecto y no un mero complemento que aparece cuando las circunstancias lo permiten.

El Real Madrid, mientras tanto, ya maneja su propio plan. Si finalmente se consuma la salida de Ceballos, el club tiene decidido que su sustituto en la primera plantilla será Thiago Pitarch. El canterano, una de las joyas de Valdebebas, daría así el salto definitivo al primer equipo. La apuesta por la cantera es una de las líneas estratégicas de la entidad, y la marcha de Ceballos abriría el espacio ideal para que Pitarch se consolidara. La transición se presenta como un relevo generacional: el andaluz, que no ha encontrado la continuidad esperada, dejaría paso a un futbolista en crecimiento, llamado a aportar energía y frescura.

Así, el futuro inmediato de Ceballos se debate entre la nostalgia imposible de regresar al Betis y la oportunidad concreta de recalar en el Olympique de Marsella. Lo que parece fuera de discusión es su permanencia en Madrid. No tiene sitio en los planes de Xabi Alonso, no acumula más que minutos residuales y él mismo ha reconocido que no se siente importante. Con el cierre del mercado a la vuelta de la esquina, las próximas horas marcarán el desenlace de un jugador que, pese a su calidad, nunca terminó de consolidarse como protagonista en el club blanco.