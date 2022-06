Las confesiones de Ferran Torres: Por qué rechazó al Real Madrid o su relación con la hija de Luis Enrique

Ferran Torres reconoce que la última temporada fue bastante complicada para Barcelona y también para él, pero no dudó en destacar la gran mejora de los últimos meses, y hasta se mostró satisfecho por los objetivos cumplidos. “Fue un año difícil, pero conseguimos darle la vuelta a lo que venía siendo y clasificarnos a la Champions y Supercopa. Igualmente, es verdad que no terminamos de la mejor manera”, sostuvo el delantero del Barça y de la Selección Española en El Partidazo de COPE.

Sobre los cuatro partidos que disputa la selección española nada más acabar las competiciones, Ferran cree que no se pueden quejar: “Son cuatro partidos a final de temporada, con mucha gente con un gran cúmulo de minutos acumulados pero somos unos privilegiados por poder estar aquí, nunca es un motivo de quejas”.

Ferran llegó en el mercado de invierno al Barcelona y analizó sus meses en el club azulgrana y la mala época que ha vivido: “Ha sido un año difícil porque tuve la salida, una lesión medio grave y llegué al Barcelona con ilusión. Le dimos un poco la vuelta y clasificarnos para la Champions y la Supercopa, pero no acabamos de la mejor manera. Sabía dónde venía, que el club estaba en un momento complicado y que había que dar lo máximo para clasificarnos para la Champions porque si no era un fracaso, y el objetivo lo cumplimos. Ahora a pensar en la siguiente temporada y a intentar ganar títulos”. Sobre la dura situación del club presidido por Joan Laporta, cree que “es una situación muy complicada; el presidente, Alemany y la Junta están haciendo un gran trabajo para llevar a la normalidad del club poco a poco, pero hay cosas que no dependen de ellos porque venían del pasado. A mí me preocupa lo del campo”.

Su falta de gol

El futbolista ha reconocido que durante una parte de la temporada se le vio agobiado por la falta de gol y por fallar varias ocasiones claras, pero afirma que ahora está muy tranquilo: “No me he agobiado, estaba muy tranquilo. Soy extremo, no delantero, pero tengo gol y cuando puedo también tengo que dar asistencias. Estoy orgulloso de que le he dado al equipo más trabajo a parte del gol. Soy un jugador ambicioso y cuando fallo quiero aprender. No me como la cabeza porque puedes acabar mal, reviso jugadas para poder mejorar”.

Luis Enrique (su suegro) y el Real Madrid

Ferran también habló de su relación con Luis Enrique, que es el padre de su novia y como afecta esto a su vida personal y profesional: “Tengo una relación muy buena con él, me dio total confianza desde el primer minuto. Es un trato profesional y voy con él hasta la muerte. Hay que ser inteligente, una cosa es ser profesional y otra la vida de fuera”.

El delantero también se pronunció Sobre la Champions ganada por el Real Madrid y su relación con los madridistas de la selección, dijo que “Asensio y Carvajal son dos grandes personas, les di la enhorabuena porque han hecho una grandísima Champions; ahora somos todos un equipo”. Además reconoció que el equipo blanco le quiso fichar varias veces: “Cuando era joven tuve varias oportunidades pero vimos que no era el momento; en una estaba en el Mundial y subí al primer equipo del Valencia y creo que ha ido bien. Las otras tres son más de pequeño y le das más importancia a estar más cerca de casa y decidimos seguir mi familia y yo”.

El delantero reconoció que Xavi le llamó para convencerle de su fichaje por el Barcelona: “Si venir al Barça ya es algo grandioso, por no decir lo máximo, que te llame Xavi, con lo jugadorazo que ha sido, fue decisivo. Me transmitió su idea, sus ganas e hice todo lo posible para venir al Barça”.

El fichaje de Lewandowski y el futuro del Valencia

Por último, Ferran Torres se expresó con mucha ilusión ante la posible llegada de Robert Lewandowski, comentando que “tuvo unos números estratosféricos y que esté tan motivado para llegar al Barça es un gran orgullo para todos” y quiso enviar un mensaje positivo sobre el futuro del Valencia, su primer equipo: “Me duele porque como valencianista no me gusta ver al Valencia así. Han sido tiempos complicados pero los que somos valencianistas de verdad tenemos ese espíritu porque vaya a ser el que era antes. Es mi casa, me gustaría volver el día de mañana ahí porque es quien me dio la oportunidad”.