Messi contactó con Xavi para volver al Barça y esta fue la respuesta de Laporta

Leo Messi no termina de sentirse cómodo en el París Saint-Germain y podría haber echado la vista atrás. Su adaptación fue difícil, fue uno de los más señalados tras la derrota en Champions ante el PSG y el nuevo rol de Kylian Mbappe junto con las informaciones que llegan desde París que aseguran que el club no lo quiere han sido la gota que ha colmado el vaso.

No lo quieren

Y es que, tal y como adelantó El Partidazo de COPE, el PSG no quiere a Leo Messi y Neymar. Ni el argentino ni el brasileño encajan en su proyecto para renovar al equipo y crear una plantilla más competitiva. Leonel Messi y Neymar Jr. son dos futbolistas que el PSG considera que, con la mayor brevedad posible, deben estar fuera del equipo. También saben dentro del PSG que no será una misión fácil. Messi tiene 35 años; Neymar, 30, y ambos, con salarios altísimos que no todo el mundo está dispuesto a pagar. Según esta información, el nuevo director del equipo Luis Campos - cercano a Mbappé- quiere construir un nuevo equipo, más competitivo: con menos ‘cromos’ y más futbolistas que trabajen en el campo.

Se considera que Neymar y Messi, cuando están bien son dos jugadores excepcionales pero cuando el PSG compite en grandes competiciones, cuando el equipo tiene que defender, el análisis que hace el PSG es que casi siempre defiende con nueve jugadores cuando ambos coinciden en el campo.

El @PSG_inside no lo puede reconocer y lo negará, pero puedo afirmar que el plan deportivo para el NUEVO PSG es que salgan cuanto antes del club @neymarjr y Messi.

Problemas:

- Sus contratos.

- Quien los asume ?

- Y que quieran irse.@partidazocope @DirectoGol @marca pic.twitter.com/9xYk1JAKm0 — 𝙋𝙚𝙙𝙧𝙤 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙩𝙖 🎙 (@pedro_morata) June 30, 2022

Ante esta situación, el delantero busca una salida e incluso podría haber contactado con Xavi para hablar de un posible regreso al Barça, según afirmó Eduardo Inda en la sección “Exclusinda” de El Chiringuito TV. «Messi tiene buena relación con Xavi, lo ganaron todo juntos. Messi está incómodo en París y en los primeros meses ha estado en un hotel y la familia no se aclimata. Llamó Leo Messi a Xavi y le preguntó por alguna posibilidad de volver. Xavi le dijo que por él encantado, pero que tenía que hablar con Laporta y sería Laporta el que le llamaría. A día de hoy esa llamada de Laporta no se ha producido. Ahora en París el líder es Mbappé», señaló Inda.

💣📞"MESSI LLAMÓ a XAVI para VOLVER al Barça y sigue esperando la llamada de Laporta"



Lo está contando #INDA en #ChiringuitoInda pic.twitter.com/323XNDX0rm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 4, 2022

El jugador del PSG no se ha adaptado de la mejor manera posible al club galo, a tenor de sus números durante su primera campaña en Francia. A eso se suma la mala temporada completada por el Barça, pese a que con la llegada de Xavi mejoró ligeramente y terminó la Liga en segunda posición. Los culés han echado de menos al albiceleste e Inda ya adelantó en marzo sus intenciones de volver al Camp Nou.

Una relación rota

El egarense parece dispuesto a abrirle las puertas del equipo de par en par pero Joan Laporta, que fue quien lo echó, no está dispuesto a dar su brazo a torcer. De hecho la relación entre ambos es inexistente, ruptura total. El pasado mes de noviembre en una entrevista con el diario Sport, el “30″ del PSG dejó entrever su mala sintonía con Joan Laporta y se quejó de cómo se produjo su salida del Barça. “Nadie me pidió jugar gratis pero al mismo tiempo me parece que está fuera de lugar las palabras que dijo el presidente. Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco”, afirmó.

Desde entonces los dardos de Laporta al argentino han sido constantes hasta el punto de que el pasado mes de mayo el padre del futbolista, Jorge Messi, llamaba al presidente blaugrana para pedirle que dejara de hablar de su hijo después de que Laporta fuera tajante respecto a “La Pulga”: “Para que volviera, tanto él como Neymar, tendría que ser gratis”.

El fútbol da muchas vueltas pero ya, ni en Barcelona se lo imaginan vestido de blaugrana.