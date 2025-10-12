El mensaje del Barcelona en el Día de la Hispanidad... que no tiene nada que ver con el 12-O

El Fútbol Club Barcelona ha celebrado en Día de la Hispanidad de una forma que nada tiene que ver con el 12-O. El club azulgrana ha lanzado en sus redes sociales un mensaje en el que se puede leer: "Visca el Barça y visca Catalunya". Todo ello con la bandera catalana y la del equipo azulgrana.

El club que preside Joan Laporta cuenta con 50 millones de seguidores en X en la cuenta en español a los que hay que sumar otros ocho en la cuenta en la que el contenido aparece en catalán. También se ha publicado en su cuenta de Instagram que tiene 144 millones de seguidores.

El Barça ha decidido reforzar a su manera el sentimiento de catalanidad frente al Día de la Hispanidad.