Flick carga contra el árbitro tras la eliminación ante el Inter

La eliminación en la prórroga tenía un responsable entre la expedición azulgrana. Primero se encargó Eric García de apuntar a Marciniak y luego llegó el turno de Hansi Flick. "No quiero hablar demasiado del árbitro, pero cada decisión que era 50-50 caía para ellos. Me pone triste", aseguró el técnico germano. Y fue más allá: "Estoy decepcionado, pero no con mi equipo". Luego se acordó de sus jugadores: "Lo intentamos todo, pero es como es. Estamos fuera, pero el año que viene volveremos a intentarlo para hacer a los aficionados felices".

Ronald Araujo aseguró que tuvieron "cerca" la clasificación para la final de la Liga de Campeones, pero que han "fallado" con errores puntuales, aunque cree que el equipo tiene "una mentalidad increíble" y que esta derrota ante el Inter no les afectará para el Clásico del fin de semana ante el Real Madrid. "No creo que nos afecte para el Clásico. Es verdad que es un golpe duro, pero este equipo tiene una mentalidad increíble. Ahora iremos a por LaLiga, que el título que nos queda", señaló en declaraciones a Movistar+ tras el partido en el Giuseppe Meazza. "Estamos tristes, queríamos la clasificación para la final. Estábamos haciendo una gran Champions, lo tuvimos cerca y se nos escapó", añadió.

Además, el central uruguayo lamentó los errores puntuales del equipo. "Estos partidos se deciden por detalles y hemos fallado, se nos escapó la clasificación", dijo. "Creo que dimos la cara, el equipo fue un equipo que gustó. Es verdad que encajamos muchos goles, tenemos que revisarlos para lo que queda y para la siguiente temporada de Champions. Hay que agradecer su cariño a la gente que vino a apoyar, que creyó en este equipo, y hay que volver a intentarlo otra vez", continuó.

Por último, Araujo desveló qué les dijo su entrenador, Hansi Flick, tras la eliminación. "Nos dijo que estaba muy orgulloso de nosotros, de lo que hizo el equipo en toda esta Champions, y que el año que viene volveremos a intentar ganarla", concluyó.

Uno de los héroes de la clasificación interista fue el suizo Yann Sommer. "Estoy muy feliz, ha sido un partido increíble. El equipo ha hecho algo tremendo esta noche", dijo a Sky Sports Italia. "La última parada a Lamine es una parada muy especial. Es un jugador fortísimo que va siempre dentro y tira. Muy contento de que no haya entrado", añadió. El meta, que no estuvo en la final de 2023 del Inter ante el City, y jugará su primera final de Champions, destacó la mentalidad del equipo. "Este partido significa que creemos hasta el final. Mira a Acerbi. Hemos creído hasta el final", sentenció.