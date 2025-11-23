Getafe - Atlético de Madrid, horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports

El parón no es plato de buen gusto para ningún equipo, pero todavía menos cuando llegan a él en el mejor momento de la temporada. Eso le ocurrió al Atlético de Madrid, que antes del 'Virus FIFA' encadenaba cuatro victorias consecutivas y se había colocado a seis puntos del liderato. Ahora vuelve a la acción ante el siempre complicado Getafe de Bordalás en un estadio en el que la temporada pasada perdió por 2-1 tras una remontada en los últimos minutos.

Sin embargo, es un estadio que se le da bien a los colchoneros, que han ganado en 12 de sus 20 visitas al Coliseum en LaLiga. La gran duda para Simeone de cara al desplazamiento al sur de la capital pasa por dos de sus jugadores vitales, Oblak y Giuliano Simeone. El guardameta llegó con molestias de Eslovenia y su hijo, que no sufre lesión, se tuvo que retirar antes de tiempo en su encuentro con argentina. Ninguno de los dos entrenó el viernes, al igual que Cardoso.

Baena asume galones

Los que sí estarán tras reincorporarse de las selecciones son Giménez, Llorente y Baena. El ex groguet fue titular en los últimos cuatro partidos antes del parón y, tras sus problemas iniciales por la apendicitis, empieza a ser un fijo para Simeone. Ante el Betis estrenó su casillero goleador y se perfila como el complemento perfecto para los de arriba. Griezmann recuperó la brillantez en las últimas jornadas con un gol al Sevilla y un doblete ante el Levante y Julián Alvarez es la estrella absoluta del equipo.

En busca de la defensa ideal

Las piezas en el puzle de Simeone empiezan a encajar a la perfección del centro del campo para arriba, que parece definido a excepción de posibles lesiones. Más dudas hay con la retaguardia. Llorente parece fijo en el carril derecho, pero el resto de defensores, entre rendimiento y lesiones, están teniendo una participación intermitente. Giménez jugará en el Coliseum y es un fijo siempre que esté bien, pero sus problemas musculares son recurrentes. Le Normand todavía no está del todo recuperado y Hancko y Ruggeri ofrecen más dudas a nivel de rendimiento.

Bordalás lidera a una de las revelaciones

Si el Atlético es otro desde la llegada hace más de una década de Simeone, poco se puede decir de Bordalás y el Getafe. El técnico año tras año consigue prácticamente un milagro con una plantilla que en muchas ocasiones es corta y limitada. El conjunto azulón este año se está superando y es séptimo pese a perder en la última jornada ante el Mallorca en Son Moix. Milla, que ha sonado en varias ocasiones para el Atlético, liderará la medular y Borja Mayoral intentará hacer daño en ataque.

Horario y dónde ver online TV el Getafe - Atlético de Madrid, partido de LaLiga EA Sports

El Getafe - Atlético de la jornada 13 de LaLiga EA Sports se juega este domingo 23 de noviembre de 2025 a partir de las 18:30 horas en el Coliseum. El partido podrá verse en directo a través del canal DAZN LaLiga, de la plataforma DAZN. Está disponible también a través de los operadores, en el dial 55 en Movistar y el 113 en Orange. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del Getafe - Atlético de Madrid

Getafe

Posible alineación del Getafe: David Soria, Iglesias, Abqar, Djené, Domingos Duarte, Diego Rico, Luis Milla, Arambarri, Mario Martín, Liso y Borja Mayoral.

Atlético de Madrid

Posible alineación del Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Giménez, Hancko, Ruggeri, Barrios, Koke, Giuliano, Baena, Griezmann y Julián Alvarez.