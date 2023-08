El golazo de Ansu Fati que dio la victoria al Barça ante el Milan... Y que celebró con Dembélé (vídeo)

El Barcelona terminó la gira por Estados Unidos con buenas sensaciones sobre el césped y en medio de la tormenta por la marcha de Dembélé. El equipo de Xavi derrotó al Milan en el último amistoso (0-1) gracias a un gran gol de Ansu Fati, que entró en la segunda parte. El canterano no ha sido titular en ninguno de los tres encuentros disputados, pero ha transmitido buenas sensaciones en un año muy importante para él. Sobre todo, parece que ya ha perdido el miedo que tenía después de la lesión de rodilla que le torturó. Volvió a demostrar su sintonía con el gol con un disparo a la misma escuadra y estuvo muy participativo.

Ansu corrió al banquillo y fue a celebrar el tanto con el hombre del momento en el Barcelona: Dembélé. Su salida del Camp Nou se va a producir en breve.

El extremo francés se quedó sin jugar ni un minuto ante el Milan, ni fue convocado, y después Xavi admitió cómo estaba la situación. "Lo de Ousmane es simple. Vino y me dijo que tenía una oferta del Paris Saint-Germain y que se quería ir, que había hablado con Luis Enrique y con los propietarios y que tiene una propuesta que nosotros no podemos igualar, con la que no podemos competir", explicó el técnico. "Le pregunté por qué, el motivo, no me lo supo decir claramente pero es un tema personal, suyo. ¿Decepcionado? Sí, puede que sí. Pero lo importante es que ha sido claro, ha dicho que quiere irse y que tiene una propuesta con la que no podemos competir. Desearle suerte", añadió.

El técnico blaugrana reconoce que con la baja del atacante galo se debilitan. Los dos jugadores que actuaron por la derecha ante el Milan fueron Raphinha y el joven de 16 años Lamine Yamal, que volvió a dejar muestras de su calidad y estuvo muy cerca de marcar el segundo. El brasileño por su parte, fue referente en ataque y se reivindicó, como diciendo que no está Dembélé, pero sí él. Otro de los jugadores destacados del encuentro fue Oriol Romeu, que se ha adaptado al equipo rápidamente. También brillo Frenkie de Jong y estuvo muy sólido Eric García. Balde fue un avión por la izquierda y se asoció de maravilla con Ansu Fati. Xavi opinó que había sido el mejor partido de los disputados hasta ahora. Estuvo solvente el Barça, que sólo vio peligrar el resultado en una acción de Leao, peligrosísimo, que regateó a Araujo como pocos lo hacen y regaló el tanto a Reijnders, que no supo resolver y remató mal. Araujo marcaría el segundo gol del Barça, de cabeza, pero fue anulado por fuera de juego.

Ficha técnica

0-Milan: Maignan; Florenzi (Kalulu, min 64), Thiaw (Kjær, min 73), Tomori (Saelemaekers, min 86), Theo Hernández (Bartesaghi, min 80); Krunic (Pobega, min 73), Loftus-Cheek, Reijnders; Pulisic (Romero, min 73), Giroud (Colombo, min 73), Rafael Leão. Entrenador: Stefano Pioli

1- Barcelona: Peña (Astralaga, min 84); Araújo (Valle, min 84), Koundé (Dest, min 68), Éric García (Faye, min 84), Marcos Alonso (Balde, min 46; Garrido, min 84); Oriol Romeu (Casadó, min 81), Pedri (Sergi Roberto, min 46), Fermín López (De Jong, min 46); Raphinha (Lamine Yamal, min 68), Ferran Torres (Lewandowski, min 46), Abde (Ansu Fati, min 46). Entrenador: Xavi Hernández.

Goles: 0-1 (min 55): Ansu Fati.

Árbitro: Alex Chilowicz (EE.UU.). Amonestó a Loftus-Cheek en el Milan y a Marcos Alonso en el Barcelona.

Inciencias: Partido amistoso correspondiente al Soccer Champions Tour disputado en el Allegiant Stadium de Las Vegas ante 38.986 espectadores.