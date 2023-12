Los gritos de Viva España de los aficionados atléticos contra los de independencia en el Barcelona - Atlético

El Barcelona se impuso 1-0 al Atlético de Madrid, con un gol del ex rojiblanco Joao Félix en un partido en el que el Atlético estuvo por debajo de lo previsto. El Barcelona comenzó el partido con fuerza, mejor que el rival y el gol llegó en el minuto 28, cuando Joao Félix, ex jugador del Atlético, controló el balón, se adentró en el área y superó con un toque sutil al portero Jan Oblak

El Atlético tuvo pocas oportunidades de gol, y en la segunda mitad, Diego Simeone intentar igualar el marcador con cambios en el once, pero el Barcelona mantuvo su dominio, aunque empiez a echar mucho de menos la puntería de Lewandowski. El polaco no aporta ya casi nada al ataque azulgrana. Y a final Iñaki de la Peña salvó el tanto del empate de Correa. El partido es una bolsa de oxígeno para el Barcelona de Xavi.

La tensión no sólo estuvo en el campo, también en la grada. En el minuto 17, como siempre, los aficionados azulgrana empezaron a cantar su típico: "Independencia", lo que no esperaban es que los hinchas rojiblancos en Barcelona comenzasen a cantar el: "Qué viva España".

Eso ha provocado muchas reacciones en las redes.

La tensión entre las dos aficiones no ha ido a más y el encuentro se ha disputado con mucha normalidad y tranquilidad. Tampoco la entrada de Montjuic permitía mucha tensión en la grada. No ha llegado a 35.000 espectadores. La hora, el frío, el campo, que el partido no atraía ha echado para atrás a muchos espectadores y socios azulgrana. Lo ven mejor en casa.