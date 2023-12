Así ha sido la celebración de Joao Felix, que ha escocido a los atléticos, en el Barcelona - Atlético

Joao Felix había sido el tema de conversación antes del Barcelona - Atlético. "Las palabras de Simeone son un palo", decía antes del encuentro Xavi Hernández. "Claro que son un palo, pero aquí yo te hablo de lo que veo. No me incumbe. El Joao que veo desde el primer día es feliz, trabajador, dinámico, que se ha adaptado bien al grupo, al que la gente quiere, bromista... No tengo ninguna queja. Y decía que al futbolista le tenía "servir de motivación". "Le pasó el día del Oporto, que él es del Benfica, le motivó y nos ayudó a conseguir ese resultado tan importante en 'Champions'. Tiene que ser una motivación para él el hecho de jugar contra su exequipo. Está muy motivado, feliz, nos está aportando mucho, está implicado, está siendo constante... Estoy encantado con su rendimiento y con cómo se ha adaptado al grupo", apuntó.

Simeone había asegurado que no se podía juzgar a Joao por un partido. "El fútbol no se explica por un partido. Lo importante es la continuidad, sostener un trabajo, tener una historia detrás... Eso es lo que cuenta. Un partido lo pueden jugar bien todos. Normalmente no hablo de los chicos que no están en nuestro equipo, sigo en la misma línea", decía.

Además, Griezmann le había acusado de no ser constante. " "Había momentos que João lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante e igual llegó un momento donde él se cansó, ya no se veía aquí y por eso ha hecho el esfuerzo y el club también para dejarle una salida" y Joao Felix contestó: "Es obvio, hay cosas que podría hacer mejor, tanto yo como todos. Hay cosas que no fueron bien pero no es cosa de uno, es de varios", dijo"Cuando llegas aquí sabes más o menos cómo es el entrenador, cómo es el equipo, y o te acoplas y trabajas para ello o no te salen las cosas", decía.

Pues Joao Felix ha marcado y ha dudado muy poco en celebrarlo. Así ha sido su celebración.

Los datos de Míster Chip son abrumadores: "Goles de Joao Félix en sus 17 partidos oficiales contra Barcelona y Real Madrid: 0 Goles de Joao Félix contra el Atlético de Madrid: 1 gol en 1 partido"