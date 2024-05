El independentismo radical usa una pelea en un partido de niños para atacar a España: "Esto es la colonización..."

Nuevo y lamentable caso de violencia en las categorías inferiores del fútbol español, en esta ocasión en prebenjamines S8 B, es decir, niños de ocho años. Los vergonzosos hechos ocurrieron el pasado sábado en las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal Olímpia de Sabadell en el partido que jugaban la EFB Ripollet y el CE Sabadell. En las imágenes, grabadas desde la grada se puede ver cómo varios padres comienzan a agarrarse y empujarse antes de que comiencen a volar puñetazos entre varios de ellos.

El encuentro finalizó con un resultado de 3-2 con victoria local pero eso fue lo de menos y la atención de los focos se la llevó la brutal pelea que protagonizaron algunos padres en el terreno de juego.

Los dos clubes han emitido sendos comunicados condenado lo sucedido y asegurando que se está investigando la bochornosa pelea, con los niños aún sobre el césped. “El Sabadell lamenta y condena profundamente las imágenes y la situación que se produjo el sábado por la mañana en el partido entre el prebenjamín del Sabadell y el del Ripollet en el Complejo Deportivo Municipal de Olimpia. El club rechaza que situaciones como esta tengan lugar dentro del mundo del fútbol y nuestra sociedad y trabaja para eliminarlas. Desde el club se está trabajando en la investigación para aclarar los hechos y determinar qué pasó en este lamentable incidente. El club confirma que tomará las medidas que considere oportunas con todas las personas implicadas”, aseguran desde el CE Sabadell en su cuenta de X (antes Twitter).

Desde la Escuela Fútbol Base Ripollet también han emitido un comunicado después de los hechos ocurridos, y que buscar condenar. “Quiere mostrar su rechazo por cualquier tipo de violencia en el fútbol. En el momento en el que se supo, se inició una investigación y, una vez finalice, se procederá a tomar medidas con los implicados para que esto no vuelva ocurrir”, relataron en el escrito.

El odio al castellano

Si embargo, para el independentismo radical lo realmente grave no es que se desatara un episodio de violencia delante de los menores sino que los insultos entre los progenitores y la denuncia a través de un vídeo en redes sociales se realizaran en castellano y no en catalán.

Los radicales aprovechan cualquier cosa para cargar contra el español y tratar de estigmatizar a los castellanoparlantes y este es un ejemplo más. “Se siente un catalán que ni Pompeu Fabra. Éste es el resultado de la colonización masiva. Hemos importado esto”,se puede leer en un mensaje publicado en redes sociales.

Las reacciones no se hicieron esperar y muchos recriminaron a este usuario que su comentario estaban fuera de lugar pero pese a las criticas sentenció: "Lo que está fuera de lugar es blanquear una situación que ocurre sobre todo en determinados barrios y ciudades. Puede agradar más o menos, pero es así. Aparte, no he dicho nada que sea mentira: nadie habla en catalán. Lo que debería preocuparnos, es que el Domingo votarán. Y ya podemos imaginarnos qué tipo de papeletas elegirán: partidos coloniales españoles, pensados ​​y creados para inadaptados como ellos".