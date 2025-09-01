Iturralde González da su visión del polémico penalti a Lamine Yamal: sorprende mucho

El Rayo Vallecano y el Barcelona firmaron un empate (1-1) en Vallecas que tuvo de todo: goles, polémica, reproches y la sensación de que el encuentro se partió en dos a partir de una jugada discutida en el área. Más allá del resultado y del análisis futbolístico, lo que ha marcado el pospartido ha sido el debate sobre el penalti señalado sobre Lamine Yamal, transformado por el propio futbolista azulgrana. Y en medio del ruido, una voz con peso ha querido zanjar la controversia: Iturralde González, exárbitro internacional y analista de la Cadena SER, fue tajante en Carrusel Deportivo:

“Para mí, es penalti a Lamine. Lo sigo viendo y lo sigo diciendo”.

La contundencia de Iturralde resulta significativa porque, en un panorama donde las decisiones arbitrales se discuten hasta la saciedad, suele ser prudente y matizado. Pero esta vez no dejó espacio para la duda: la acción de Lamine en el área, con contacto suficiente para desequilibrar al extremo culé, merecía la pena máxima. Su frase, repetida en varias ocasiones durante la retransmisión, se convirtió en el eje del debate posterior.

Un penalti que vale un punto

El Barça no pasó del empate en un campo históricamente complicado. Lamine Yamal adelantó al Barcelona: "Me he visto con confianza. Encantado de chutarlos por ayudar al equipo”. Su acierto sostuvo a un Barça que no supo imponer su juego y que, como reconoció el propio jugador, echó en falta más ritmo: “Es un campo muy difícil. Nos ha faltado intensidad. Hay que aprender de esto”, decía.

El análisis del propio futbolista no se quedó ahí. Preguntado por los espacios a la espalda, señaló que no era cuestión de sistema: “No creo que es culpa de eso, fue un gol a balón parado. Seguir con nuestra idea hasta el final”. Y sobre la jugada del córner, admitió: “No nos hemos hablado. Hicieron el cambio y no lo ajustamos bien”.

El Rayo, entre la satisfacción y la rabia

Enfrente, el Rayo Vallecano salió con la sensación de haber merecido más. Isi lo resumió así: “Pudimos ganar al Barça. Hemos tenido infinidad de ocasiones. Contentos con el trabajo”. Y sobre el plan de partido, detalló la receta: “Defender juntos. Sabíamos que luego ellos dejan muchos espacios a la espalda. Ha dado sus frutos. Hay que irse contentos. Pero con sabor agridulce…”.

El punto de fricción llegó con el penalti. Isi lo verbalizó con dureza: “Cuando te pitan un penalti que no es, te da rabia, impotencia. Entiendo que el árbitro es persona, pero qué casualidad que siempre se equivocan para los mismos equipos. Pero le honra asumir su error. Me voy a morder la lengua”.

Ese malestar estalló aún más con la reacción de Íñigo Pérez, técnico del Rayo, que llegó a exclamar en caliente: “Nos vamos del campo”. No lo hicieron, claro, pero su frase retrata el clima de indignación vivido en Vallecas.