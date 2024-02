Jenni Hermoso ni olvida ni perdona: "Sigue doliendo..."

La selección española femenina de fútbol quiere seguir haciendo historia y buscará este miércoles su segundo título internacional en la Women's Nations League, medio año después de haberse proclamado campeona del Mundial. Lo hará ante Francia, un rival al que nunca ha ganado y frente al que quiere conquistar la primera edición de la Liga de Naciones.

La campeona del mundo. Ahora, y después de haber hecho historia clasificándose por primera vez para unos Juegos Olímpicos , las de Montse Tomé sueñan con seguir en lo más alto. Ayer en rueda de prensa Montse Tomé aseguró que su equipo se encuentra muy centrado en este objetivo, pero una vez más la estrella de la previa no fue la cita futbolística en La Cartuja sino Jenni Hermoso y en especial una parte de su intervención.

Y es que la madrileña aun sigue sin entender su ausencia tras el "caso Rubiales" y tal vez por eso no dudó en lanzar un dardo a la seleccionadora. La internacional ha asegurado que le sigue "doliendo" que Montse Tomé no la incluyese en su primera convocatoria tras el Mundial de Australia y Nueva Zelanda y que "nunca" entenderá por qué lo hizo, y ha reconocido que ahora es una persona "más fuerte" y que el fútbol le sigue dando "la vida" que necesita, además de afirmar que la selección "no tiene techo" y que espera que lo demuestre este miércoles en la final de la Liga de Naciones ante Francia. "

Ahí fui clara. Mi parte ya se la comuniqué a ellos: no lo entendí y nunca lo entenderé, es algo que dolió y me sigue doliendo y que se me va a quedar ahí. Es algo que ya pasó, sigo defendiendo este escudo y lo más importante es que mañana pueda conseguir otro título con esta camiseta", declaró en rueda de prensa. En este sentido, confesó que durante estos seis meses desde lo ocurrido con Luis Rubiales en la final del Mundial ha vivido "un proceso largo y duro".

Cabe recordar que su ausencia del combinado nacional fue muy polémica especialmente por las razones, de las que por cierto la seleccionadora dio varias versiones.

La nueva seleccionadora ofrecía el pasado 18 de septiembre su primera lista de convocadas y soltó una bomba en toda en toda regla: en la lista de 23 convocadas, que debía concentrarse en Valencia, no estaba Jenni Hermoso, pero había quince campeonas del mundo y diecinueve de las 39 firmantes de la carta de renuncia a la selección en la que exigían profundos cambios estructurales antes de regresar al equipo nacional.

Una lista y varias versiones

Tomé explicó entonces el motivo de la ausencia de la víctima del polémico beso de Luis Rubiales alegando que no se trataba de un tema deportivo ni de un castigo. "Estamos con Jenni en todo, y con todas las jugadoras. La mejor forma de ayudarlas es estar con ellas y escucharlas. Hemos creído que la mejor manera de protegerla en esta convocatoria es así". Una declaración que provocabaun monumental enfado de la futbolista que emitía un durísimo comunicado.

"¿Protegerme de qué?.."

"Llevamos semanas, meses, buscando esa protección que dentro de la misma RFEF no hemos podido encontrar. Las mismas personas que nos piden confianza son las que hoy lanzan una lista con jugadoras que han pedido ser NO convocadas. Las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas. Otra prueba indiscutible que demuestra que nada ha cambiado a día de hoy y que confirma la razón por la que estamos luchando y como lo estamos haciendo. Quiero mostrar mi apoyo total a mis compañeras que hoy han sido sorprendidas y forzadas a reaccionar ante otra situación lamentable ocasionada por las personas que hoy en día siguen tomando decisiones dentro de la RFEF. También me gustaría dejar algo muy claro. Hoy se ha intentado argumentar que el ambiente sería seguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme. ¿Protegerme de qué? ¿O de quién?", escribía la futbolista en el texto difundido a través de sus redes sociales.

Tras este comunicado, se intensificaron los contactos entre la entrenadora y la futbolista e inclusoTomé cambió su versión ante el juez y achacó su ausencia a motivos "estrictamente deportivos".

Jenni está de vuelta pero ni olvida ni perdona.