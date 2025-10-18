Jenni Hermoso se pronuncia sobre su regreso a la selección...¿con dardo a Montse Tomé?: "Es algo más..."

Sonia Bermúdez ofreció ayer la lista de convocadas para los duelos que medirán a España y Suecia en las semifinales de la UEFA Women's Nations League y el bombazo ya es oficial: ¡Vuelve Jenni Hermoso!.

La sombra alargada de la madrileña planeó sobre todo el mandato de Montse Tomé hasta ser una de las claves de su destitución y ahora vuelve a ser protagonista en el arranque de la nueva seleccionadora.

Sonia Bermúdez, no quiso esconderse en su primera aparición oficial y pareció iniciar un nuevo camino alejado del de su predecesora: “Traeremos a las mejores, empezamos de cero”.

Con esas palabras, la ex futbolista dejó la puerta entreabierta a figuras históricas como Jenni Hermoso, Mapi León o Misa Rodríguez, tres nombres que la afición lleva meses reclamando y que parecían vetadas en La Roja.

Dos polémicos regresos

Preguntada directamente por la posible vuelta de Jenni, Bermúdez fue clara: “No voy a descubrir a la máxima goleadora de la selección. Cuando salga la lista, hablaremos”. Una frase que sonó a guiño en toda regla a la jugadora de Tigres, a la que muchos imaginan otra vez de rojo en los próximos retos internacionales.

Y dicho y hecho. Bermúdez anunció su primera lista de convocadas como seleccionadora absoluta de fútbol femenino con dos novedades fundamentales, el regreso de Jenni Hermoso y el de Mapi León. Jenni no era convocada desde el mes de octubre del año pasado. Mapi era la última superviviente de la rebelión de las 15 que renunciaron a jugar con la Roja después de la Eurocopa de 2022.

El pasado jueves, seguramente sabedora de los que ocurriría hoy, la madrileña se refería a la selección al ser entrevistada por ESPN. "Nunca me he dejado de ver vistiendo la camiseta de España. Aunque no haya estado, siempre me he sentido parte del equipo. Para mí, representar a la selección española es de las mejores cosas que he vivido y siempre lo he tenido en la cabeza", comentó.

La comentada reacción de Jenni Hermoso

Ahora, una vez que su regreso ya es oficial, la madrileña no ha tardado en pronunciarse en redes sociales.

Una de las imágenes subidas por la madrileña Instagram

Jenni ha publicado varias imágenes en sus stories de Instagram. En la primera de ellas se puede ver una imagen de su camiseta subida por alguien cercano a ella, sobre la que se puede leer "Qué ganas de volver a sacarte. Te quiero Jenni". Además, Hermoso también reprodujo el vídeo en el que el actor Antonio Banderas anuncia la lista de convocadas y la palabra "orgullo" en letras grandes. Incluso aseguró que su regreso "es algo más y que está feliz".

¿Dardo a Tomé o apoyo a Sonia Bermúdez?

Además y como si de un mensaje a Montse Tomé se tratara la madrileña añade una foto suya con la elástica de La Roja con un mensaje más que elocuente: "Yup Thats righ" (Si, eso es correcto). Una frase que ha sido interpretada por los usuarios como que está dando a entender que la nueva seleccionadora ha subsanado el error de su predecesora y ha acertado en su decisión.

El claro mensaje de Jenni Hermoso Instagram

Desde Luego, a Jenni la avalan los datos. Ha sido elegida la mejor jugadora del mes de septiembre en la Liga MX y lleva 13 goles con Tigres lo que la convierten en la máxima goleadora de la competición.

Sin embargo, lo ocurrido con Rubiales, Vilda y Tomé sigue pesando sobre la madrileña y muchos aficionados ha mostrado su malestar en redes por la convocatoria de la máxima goleadora del combinado nacional. Consideran que las jugadoras han impuesto su ley que Sonia Bermúdez no es más que una marioneta a su servicio que cumplirá sus deseos a evitar seguir el destino de su predecesora.