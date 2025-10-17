Lío en redes por la convocatoria de Jenni Hermoso: "Menuda mafia..."

Sonia Bermúdez ha ofrecido este viernes la lista de convocadas para los duelos que medirán a España y Suecia en las semifinales de la UEFA Women's Nations League y el bombazo ya es oficial: ¡Vuelve Jenni Hermoso!.

La sombra alargada de la madrileña planeó sobre todo el mandato de Montse Tomé hasta ser una de las claves de su destitución y ahora vuelve a ser protagonista en el arranque de la nueva seleccionadora.

Sonia Bermúdez, no quiso esconderse en su primera aparición oficial y pareció iniciar un nuevo camino alejado del de su predecesora: “Traeremos a las mejores, empezamos de cero”.

Adiós al veto

Con esas palabras, la ex futbolista dejó la puerta entreabierta a figuras históricas como Jenni Hermoso, Mapi León o Misa Rodríguez, tres nombres que la afición lleva meses reclamando y que parecían vetadas en La Roja.

Preguntada directamente por la posible vuelta de Jenni, Bermúdez fue clara: “No voy a descubrir a la máxima goleadora de la selección. Cuando salga la lista, hablaremos”. Una frase que sonó a guiño en toda regla a la jugadora de Tigres, a la que muchos imaginan otra vez de rojo en los próximos retos internacionales.

Y dicho y hecho. Bermúdez anunció su primera lista de convocadas como seleccionadora absoluta de fútbol femenino con dos novedades fundamentales, el regreso de Jenni Hermoso y el de Mapi León. Jenni no era convocada desde el mes de octubre del año pasado. Mapi era la última superviviente de la rebelión de las 15 que renunciaron a jugar con la Roja después de la Eurocopa de 2022.

Ayer mismo, seguramente sabedora de los que ocurriría hoy, la madrileña se refería a la selección al ser entrevistada por ESPN. "Nunca me he dejado de ver vistiendo la camiseta de España. Aunque no haya estado, siempre me he sentido parte del equipo. Para mí, representar a la selección española es de las mejores cosas que he vivido y siempre lo he tenido en la cabeza", comentó.

Desde Luego, a Jenni la avalan los datos. Ha sido elegida la mejor jugadora del mes de septiembre en la Liga MX y lleva 13 goles con Tigres lo que la convierten en la máxima goleadora de la competición.

"¡Ya lo han conseguido: una marioneta...!

Sin embargo, lo ocurrido con Rubiales, Vilda y Tomé sigue pesando sobre la madrileña y muchos aficionados ha mostrado su malestar en redes por la convocatoria de la máxima goleadora del combinado nacional. Consideran que las jugadoras han impuesto su ley que Sonia Bermúdez no es más que una marioneta a su servicio que cumplirá sus deseos a evitar seguir el destino de su predecesora.

"Las víboras vuelven, menuda mafia...", "Ya han colocado a la marioneta que querían las jugadoras. Ahora, ellas hacen la lista...", "Es una negligencia que perjudica al equipo", "Lamentable..." o "Es lo que tiene el miedo al despido", son algunos de los comentarios que inundan "X".

Aunque tampoco faltan los aficionados que han mostrado su alegría por el levantamiento del veto a la madrileña. La polémica está servida.