Los mejores memes tras empate del Barcelona - Granada, lo pagan con Xavi

No ha podido el Barcelona con el Granada en su campo y se queda a diez puntos del Real Madrid y sólo ha recortado un punto al Girona. Ha sido un partido loco e inesperado. El Barcelona y el Granada empataron (1-1) al descanso del partido de la 24ª jornada de LaLiga EA Sports que les enfrenta este domingo en el Estadio Olímpico Lluís Companys con goles de Lamine Yamal y Ricard.

El extremo azulgrana estrenó el marcador a los 14 minutos al embocar en el segundo palo un centro de Joao Cancelo y Lewandowski estuvo a punto de marcar el segundo en el tramo final de la primera mitad de relativo dominio local, pero Ricard igualó el resultado en el minuto 43 al rematar de primeras un centro de Pellistri.

Pero en la segunda parte, pasó de todo: el Granada se puso por delante, empató el Barcelona y el Granada se volvió a adelantar. Empató Yamal y ya el Barcelona, aunque lo intentó no pudo hacer el cuarto. "Lo hemos intentado hasta el final y no ha podido ser, hay que seguir intentándolo. Me voy pensando en la oportunidad perdida. Llevamos toda LaLiga encajando goles, es algo que tenemos que mejorar. Todavía quedan partidos y los de arriba pueden pinchar", ha dicho Lamine Yamal.

Los memes en la red lo han pagado con Xavi, sobre todos los madridistas, que desean que el entrenador azulgrana sigua en el banquillo. "Otra vez hemos fallado, como el día del Villarreal. Hemos regalado goles y situaciones. El equipo ha tenido fe y coraje pero es insuficiente. Una pena, era una oportunidad para recortar al Girona", ha dicho el entrenador azulgran

Ha sido el quinto encuentro consecutivo en el que el Barcelona no ha conseguido ganarle al Granada y este era de los partidos más sencillos para el Barcelona en lo que le queda de un calendario muy complicado.