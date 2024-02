El mensaje definitivo de Josep Pedrerol contra el Barcelona tras empatar contra el Granada

El Granada, penúltimo clasificado de LaLiga EA Sports, sumó este domingo un trabajado empate (3-3) en el Estadio Olímpico Lluís Companys, donde el Barcelona volvió a mostrar sus carencias defensivas y se salvó de otra derrota sonrojante gracias a dos goles del adolescente Lamine Yamal.

El equipo de Xavi Hernández no aprovechó la derrota del Girona, segundo clasificado con cinco puntos más que los azulgranas, ante un rival de la zona del descenso que desnudó los males crónicos del vigente campeón, que ya tiene al líder, el Real Madrid, a 10 puntos.

Fue valiente el uruguayo Alexander Medina en Montjuïc. Planteó un encuentro rocoso, con una defensa de cinco pero sin renunciar a presionar hombre a hombre la salida de balón del Barcelona, que jugó de inicio con Pau Cubarsí e Íñigo Martínez, dos centrales con buen pie, además de Marc-André ter Stegen, que regresaba tras tres meses en el dique seco por una lumbalgia.

Ni así el Barça domó el encuentro. Intensos sin balón y afilados con él, los jugadores andaluces no se asustaron en casa del vigente campeón de Liga pese a solo haber sumado un punto de 33 posibles lejos del Nuevo los Cármenes. Empezaron perdiendo y se pusieron dos veces por delante. Al final, hasta el empate a tres le supo a poco al Granada.

"Lo hemos intentado hasta el final y no ha podido ser. Es otra oportunidad perdida", aseguró Lamine Yamal el internacional español ante las cámaras de Movistar LaLiga.

Aunque aseguró que "todavía quedan partidos y pueden pinchas los de arriba", Lamine Yamal afirmó que el Barcelona tiene que "mejorar urgentemente de aquí a final de temporada" en defensa, ya que llevan "toda la liga encajando goles muy rápido" y es algo que les esta haciendo "perder puntos".

El presentador de El Chiringuito lo dice muy claro

Por último, el delantero agradeció "la confianza" del entrenador, Xavi Hernández, que al descanso pidió a sus jugadores que salieran a la segunda mitad con "más ritmo".

Josep Pedrerol escribió sobre esto al terminar el encuentro: "Lamine Yamal y poco más", ha escrito el presentador de El Chiringuito.

"No podemos encajar tres goles en este partido. Ahora mismo, tenemos que estar más concentrados para defender los centros laterales, estar más enchufados. Lo sabemos, pero hoy no ha sido posible hacerlo mejor. Espero que el próximo fin de semana estemos enchufados", ha dicho Ter Stegen, que se negaba a despedirse de LaLiga. "No sé si es el adiós a la Liga. Es difícil, porque juegas contra equipos con mucha personalidad. Ningún partido es fácil aunque la clasificación diga otra cosa. Se vio hoy. Hay que coger ritmo e ir semana por semana", decía el portero del Barcelona