El motivo por el que Jenni Hermoso no había salido del armario...hasta ahora

Tras unos meses difíciles, Jenni vuelve a sonreír en México, donde ha desatado una auténtica locura tras su fichaje por Tigres. Hermoso que llegó al futbol mexicano hace año y medio con Pachuca, fue líder absoluta en el ataque tuzo al realizar 26 goles y brindar 10 asistencias. Buscando nuevos retos en su carrera, se espera que la artillera de 33 años aumente la supremacía que las Amazonas tienen en la liga femenina mexicana. Pero más allá del futbol y, tras la polémica desatada por su aparición en TVE la pasada Nochevieja, por la que podría haber cobrado unos 30.000 euros, el "caso Rubiales" sigue coleando y la campeona del mundo ha roto su silencio sobre el ex presidente de la RFEF y la actitud controladora de su ex seleccionador Jorge Vilda.

Jennifer Hermoso se convertía el pasado lunes invitada de la nueva temporada de 'Planeta Calleja' y no defraudó. Jesús Calleja recorrió Islandia con la campeona mundial de fútbol y sacó a la luz su versión sobre el acontecimiento que empañó la victoria y que cambió la vida de Jennifer para siempre. Durante la entrevista se mostró orgullosa de haber denunciado, reveló las terribles amenazas que recibe y dio la razón a las 15 rebeldes en sus denuncias sobre el control férreo del ex seleccionador.

"¿Eras consciente de todo lo que te venía si denunciabas?", le preguntaó el presentador. "Sí, y también tengo claro que si no lo hubiera hecho, si hubiera admitido en ese momento hacer un vídeo diciendo que no había pasado nada, tenía clarísimo que podía haber tenido cosas extradeportivas que me hubieran ayudado mucho. Pero sentí el valor, sentí la fuerza y sobre todo estaba haciendo algo que para mí era lo correcto. Era lo único que prevalecía en ese momento", responde contundente la madrileña.

La jugadora tampoco se olvidó de la actitud de Jorge Vilda y confirmó la tesis del "controlador" que ya fue denunciada, aunque en privado, por las 15 rebeldes. "Cuando nosotras nos íbamos a dormir, teníamos que dejar la puerta abierta y esperar a que él pasara por la noche y dejar que él hablara con nosotras. Si tocaba la primera puerta de las primeras jugadoras, hasta que llegaba a la última, a lo mejor había jugadoras que se dormían. O nos íbamos a comprar, nos esperaba y nos preguntaba qué llevábamos en la bolsa", añade Jennifer Hermoso.

Pero sobre todo, el flamante fichajes de Tigres se ha abierto en canal en lo personal y no ha tenido reparo en desvelar su situación sentimental o el motivo por el que nunca había salido del armario... hasta ahora.

"Estuve enamorada pero ahora no y creo que es lo mejor que he descubierto últimamente: quererme y vivir conmigo". Luego, añadió: "Mezclaba mi vida personal con el fútbol. Si a mí me pasaba algo en lo personal, en el fútbol era un desastre. Y he encontrado mi estabilidad y antes dependía mucho de para estar bien. Era muy intensita. He sufrido mucho cuando me han dejado, al nivel de hacerte pedacitos el corazón".

"Es más fácil que en fútbol masculino"

También reveló porque no se había pronunciado públicamente sobre su sexualidad. "No hacía falta", contesta tajante. y es que aunque la futbolista nunca lo había confirmado tampoco se ha escondido a la hora de defender al coletivo LGTBI+.

Asimismo se sinceró sobre como lo afrontó ante su familia ante la familia: "A mi madre siempre le he contado mucho pero si no, lo hacía con mi tía Carol, que era mi confidente. Nunca he dicho abiertamente a mis padres que me gustan las chicas. Es algo que era tabú siempre, pero nunca ha hecho falta preguntar, la gente lo sabía. Los padres no son tontos. Es más fácil decirlo abiertamente en el fútbol femenino que en el masculino. Hay un prototipo de futbolista que es el que está casado, tiene su mujer y tiene sus hijos, y han salido varios jugadores diciendo que eran gays y al final les ha caído mucho hate. No lo van a decir porque te tratan de distinta manera".

Tal vez sea el empoderamiento -del que tanto se habla el últimos meses- el que le ha hecho dar el paso y, aunque se le ha podido ver en la Marcha del Orgullo en Madrid, esta es la primera vez que habla abiertamente de su sexualidad.

Durante mucho tiempo, los medios especularon con la supuesta relación entre Jenni Hermoso y Alexia Putellas e incluso que su ruptura había provocado problemas en el vestuario. Pero ambas, siempre han mantenido que solo les une una gran amistad. Durante el Mundial, varios medios sacaron a a la luz que la pareja de la blaugrana es Olga Ríos, conocida representante de influencers y famosos, y llevarían juntas más de un año. Sin embargo, Alexia nunca se ha pronunciado sobre su vida sentimental.

Tal vez, el paso de Jenni anime a otros deportistas a dar un paso y abrir un armario que en- muchas disciplinas- sigue cerrado a cal y canto.