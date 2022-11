Mundial de Qatar 2022: Horario y dónde ver en tv el Senegal - Países Bajos

Después de ser subcampeón en 2010, en el Mundial de España y del gol de Iniesta, y tercera en Brasil 2014, la selección de Países Bajos se quedó fuera del Mundial de Rusia 2018. Ahora, en Qatar, vuelve con un grupo rejuvenecido que además está la lista de esos equipos que pueden dar la sorpresa y que pueden ganar a cualquiera en un fútbol tan igualado como es el de hoy en día. El equipo dirigido por Van Gaal se estrena ante Senegal el lunes 21 de noviembre a las 17:00, y el encuentro puede verse en televisión a través de Movistar, en “Gol Mundial”.

Louis van Gaal tomó las riendas de la selección “Oranje” después de que Koeman decidiera irse al Barcelona en 2020 y el Mundial de Qatar será su fin de trayecto. Van Gaal anunció que padece cáncer de próstata y dejará su cargo tras el campeonato. Precisamente será Koeman quien lo sustituirá, después de que su paso por el banquillo del Camp Nou no terminara de funcionar, aunque ganó la Copa del Rey y dio oportunidad a muchos jóvenes como Pedri, Gavi o Nico en un club en crisis deportiva y económica como estaba el azulgrana.

Memphis todavía no está

La relación de Países Bajos con el Barcelona siempre ha sido estrecha y en la convocatoria para este Mundial hay algunos jugadores barcelonista y también alguna polémica. Memphis Depay participó en el partido de Liga contra el Elche el 19 de septiembre, y además marcó un buen gol, tres días después jugó con su selección ante Polonia en la Nations League y tuvo que ser sustituido con problemas en un muslo. Desde ese día no ha vuelto a jugar más y no ha podido ni ser convocado por Xavi, pero sí estaba en la lista de Van Gaal. “Memphis está médicamente en forma. Siempre he dicho que dejo un hueco abierto para Memphis”, explicó el seleccionador el día que dio a conocer a los elegidos.

Pero Depay finalmente no ha llegado a tiempo para el estreno contra Senegal y Vicent Janssen va a ser su sustituto en el césped, como reconoció el propio Van Gaal. Tendrá que medirse con el mejor futbolista de la selección de Senegal, que es el central del Chelsea Koulibaly. “Ultimamente me he enfrentado a buenos defensores con frecuencia. Eso forma parte del fútbol, especialmente en un Mundial, donde están los mejores del mundo”, dijo Janssen, que ha regresado recientemente a la selección de Países Bajos después de cinco años sin ser llamado.