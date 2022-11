Mundial de Qatar 2022: Horario y dónde ver en tv el Francia - Australia

Francia defiende su título de campeón del mundo después de haber tenido que hacer frente a un montón de dificultades, en forma sobre todo de lesiones. La primera piedra en el camino en Qatar será Australia, un habitual en los Mundiales, pero que no suele llegar demasiado lejos y que justo fue el rival con el que se estrenó en el glorioso para los galos 2018. El partido es el martes 22 de noviembre a las 20:00 y podrá verse en televisión en Movistar y en la App Gol Mundial. Pertenece al Grupo C, cuyo otro partido es Dinamarca - Túnez.

Las desgracias para Francia comenzaron antes de la concentración para Qatar, pero no han parado. Primero perdió por lesión a gran parte del centro del campo con el que tocó la gloria en Rusia 2018: ni Pogba ni, sobre todo, Kanté llegaron a tiempo. El último en caerse de la lista ha sido el Balón de Oro, Benzema, que llevaba unos partidos sin poder jugar con el Real Madrid, parecía que se estaba reservando para no ir a peor y perderse el Mundial, pero no se ha podido recuperar. Su sustituto va a ser Giroud y los focos se centrarán todavía un poco más en Mbappé. “Necesitamos que marque la diferencia, pero es un elemento del grupo, se inscribe en el trabajo colectivo”, analizó Didier Deschamps, el seleccionador francés. Las dudas de Francia aumentan por los últimos resultados, ya que en la Nations League sólo fue capaz de lograr una victoria en seis partidos estando, eso sí, en un grupo complicado con Croacia, Dinamarca y Austria.

El campeón no repite desde...

Francia, que sobre el papel, según todos los expertos, tiene la mejor selección si se va jugador por jugador, no es tan favorita como debería, aunque eso quizá la haga más fuerte. Además, tiene que hacer frente a la clásica maldición del campeón, ya que desde que el mítico Brasil repitió título en 1958 y 1962, nadie más ha logrado hacerlo. Antes también lo consiguió Italia en 1934 y 1938. Los transalpinos son los grandes ausentes de esta edición.

Australia, con un equipo renovado, ya sabe lo que es hacer sudar a Francia porque el citado partido de 2018 se resolvió con un gol en propia puerta en el minuto 82, para poner el 2-1 final.

Francia: Lloris; Varane, Upamecano, Lucas Hernandez; Pavard, Tchouaméni, Rabiot; Griezmann; Dembelé, Giroud y Mbappé.

Australia: Ryan; Karacic, Souttar, Rowles, Behich; Irvine, Mooy, Hrustic; Mabil, Duke y Leckie.

Árbitro: Victor Gomes (Sudáfrica).

Estadio: Al Janaoub Stadium,