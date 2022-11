Keylor Navas (15-12-1987, Pérez Zeledón –Costa Rica–) lleva más de quince años siendo el guardián de los ticos. El debut en la Copa del Mundo ante España será su tercera presencia en un Mundial después de haber competido en Brasil –cuartofinalista– y Rusia, donde no superó la primera fase. Ante el país que le vio parar durante diez temporadas, Keylor afronta el primer capítulo del que puede ser el último gran campeonato con su selección.

Hay muy pocas personas en nuestro país que conozcan a Keylor mejor que Antonio Calderón, el primer entrenador que tuvo cuando llegó al Albacete en 2010 procedente del Deportivo Saprissa con el que lo había ganado todo en su país: «Le tengo mucho aprecio. De sus cualidades futbolísticas no voy a hablar, todos las conocen bien. Quiso venir al Albacete cuando estábamos en Segunda División, lo cual ya demostraba su impronta. Él es, ante todo, persona. Es muy familiar, tremendamente humilde, es un trabajador incansable y muy seguro de sí mismo. Venir de otro país y erigirte en el líder del equipo no es nada fácil. Y él lo hizo en Albacete. Demostró no sólo liderazgo, también una gran capacidad de adaptación. Y eso es lo que ha ido haciendo allá donde ha ido. Estoy seguro de que Keylor, además de aportar una tremenda experiencia al máximo nivel, liderará a Costa Rica en este Mundial para que su selección se parezca más a como es él: trabajador, humilde y ganador».

Aquella temporada terminó con el Albacete descendiendo a Segunda División B, pero ocho clubes habían encajado más goles que los castellano-manchegos. Ese dato le valió a Keylor para dar el salto a Primera División con el Levante. Allí estuvo tres temporadas exhibiendo todo su potencial. Joaquín Caparrós fue el último técnico en disfrutarle en el Ciudad de Valencia: «Es un magnífico profesional como ha demostrado sobradamente durante su carrera. Cuando yo llego al Levante ya veo que tenía muy claro que quería triunfar. Tenía tres porteros y quería ponérmelo muy difícil. Recuerdo que renunció a una concentración con Costa Rica porque quería hacer la pretemporada con nosotros. Había llegado un nuevo entrenador y quería que yo le viera entrenando para adaptarse a nuestra idea. Efectivamente, era un fatiga entrenando, siempre quería trabajar para mejorar. Era muy querido por todos los compañeros y a base de mucha constancia ha conseguido todo lo que ha conseguido».

Keylor Navas y Joaquín Caparrós en un entrenamiento con el Levante FOTO: La Razón (Custom Credit)

Caparrós fue clave para que el portero diese el salto al Real Madrid. En el club blanco permaneció durante seis temporadas. En el Santiago Bernabéu lo ganó absolutamente todo: una Liga, tres Ligas de Campeones, tres Supercopas de Europa, cuatro Mundiales de Clubes y una Supercopa de España. Muy pocos porteros cuentan con un palmarés similar.

Su llegada al PSG en la temporada 2019-20 fue el inicio de una nueva etapa. Toni Jiménez, ex entrenador de porteros durante la etapa de Pochettino en el PSG, también analiza a Keylor: «Todo el mundo va a hablar de la falta de minutos con la que llega al Mundial, es una obviedad… pero también todo el mundo sabe que Keylor está totalmente capacitado para afrontar este tipo de partidos de la máxima exigencia con total seguridad pese a no haber jugado mucho. Es un jugador que tiene adquirido en su ADN el gen de la competitividad y siente que su equipo confía ciegamente en él. Un portero que se ha hecho a sí mismo a base de trabajo y que la confianza que tiene es brutal. Un Mundial es de por sí la cita más importante a nivel de selecciones y en este caso para él tiene un valor muy elevado por las circunstancias de cómo ha llegado a Qatar».

Keylor Navas en su vuelta al Bernabéu con el PSG en 2019 FOTO: Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa

«Tiene mucho respeto a las jerarquías que hay en un equipo de fútbol y también a la hora de trabajar en el campo de entrenamiento, queriendo dar ejemplo con su entrega y dando a entender que siempre puede mejorar, aunque pueda parecer que su nivel sea alto, él cree que siempre puede alcanzar un nivel más a la hora de rendir», concluye Toni Jiménez.