Messi contra Lewandowski: ¿quién jugará hoy su último partido en un Mundial?

Lewandowski remató con la finura habitual, con la pierna izquierda, y el balón fue a la red. No era un gol más en la carrera del mejor goleador de Europa los últimos tiempos, era uno especial porque es el primero que conseguía en un Mundial, después de cuatro intentos: tres en Rusia 2018 y el estreno en Qatar ante México, donde además falló un penalti. Se sentía responsabilizado y por eso su tanto ante Arabia Saudí fue una liberación. Y por todo lo comentado en conjunto, lloró. «Está claro que cuando se juega en la selección lo primero es el bien del equipo, pero yo soy delantero y siempre tengo en mente que también quiero marcar», admitió el delantero del Barcelona.

It's Barcelona past v Barcelona present today as Lionel Messi's Argentina await Robert Lewandowski's Poland...#BBCWorldCup pic.twitter.com/xaNHg0xH1e — BBC Sport (@BBCSport) November 30, 2022

Con ese peso de encima quitado le llega la posibilidad de, además, clasificar a Polonia para los octavos de final por primera vez desde 1986, en un duelo con el morbo de que él, la nueva imagen del Camp Nou, se enfrenta al ídolo eterno de los azulgrana, Messi. «Cuando vimos el sorteo y nos tocó Argentina, todo el mundo esperaba este partido por ese duelo. Pero hay que recordar que esto es un Polonia-Argentina, no es un Leo Messi contra Robert Lewandowski. Son dos jugadores fabulosos, pero no voy a decir quién es el mejor, no toca eso aquí», opinó Czeslaw Michniewicz, el seleccionador polaco. «Es un placer poder verlo [a Lewandowski] de cerca como cualquier aficionado. La pregunta es tramposa, ¿si tiene el nivel de Leo? Hay que disfrutarlo, no hay que compararlo», dijo Scaloni, el preparador argentino, que como siempre tiende a desdramatizar el fútbol y lo clava.

Empate

La verdad es que el duelo Messi contra Lewandowski no se ha vivido demasiadas veces, sólo tres. El polaco ha vencido en dos de esos duelos, pero uno de los triunfos (3-2 en Múnich) fue dentro de una eliminatoria de semifinales de la Champions de la temporada 2014-15 entre el Barcelona y el Bayern que Leo había dejado prácticamente resuelto en la ida (3-0). El otro es el ya famosísimo 2-8 de Lisboa, cuando los alemanes destrozaron a los españoles y crearon un cisma en el club catalán. Por tanto, es una eliminatoria para cada uno y sus cifras son exacatas en esos tres cara a cara: 270 minutos, dos goles para cada uno y una asistencia.

Será muy duro para el que pierda porque para uno de los dos supondrá el último partido de su carrera en un Mundial.