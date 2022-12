Predijeron el ganador del Mundial 2014 y 2018: ¿Lo harán con el de 2022?

Este Mundial de Qatar es sin duda el más atípico de la historia por la fechas, la duración, las estrictas y autoritarias normas o por ser el más caro jamás celebrado, con un coste entorno a los 220.000 millones de dólares. Pero ahora, lo único que importa es lo que ocurra en el césped. Desde que el balón echara a rodar, las cábalas sobre quien se alzará con la copa del Mundo no paran. Las profecías de Los Simpson, las revelaciones del “nuevo Nostradamus” -que ya predijo acontecimientos tan importantes como la muerte de Isabel II o la epidemia de Cóvid- o fórmulas matemáticas de la prestigiosa Universidad de Harvard se han atrevido a dar el nombre del combinado ganador. Pero si hay alguien que ha clavado el desenlace de las Copas del Mundo, esas han sido las grandes aseguradoras. Lo hicieron en Brasil, lo repitieron en Rusia y... ¿Volverán a hacerlo en 2022?

Las grandes aseguradoras deportivas llevan tiempo protegiendo los eventos más importantes del planeta y a sus participantes y el Mundial de fútbol de Qatar 2022 no iba a ser menos. En 2014 y en 2018 ganaron los combinados cuyos activos, los jugadores, las aseguradoras habían ‘tasado’ más alto: Alemania y Francia, respectivamente. Según los datos de Lloyd’s of London y del Center for Economics and Business Research, las selecciones más valoradas en Brasil 2014 fueron Alemania (765 millones de euros), que ganó, España e Inglaterra (683 millones de euros cada una), que decepcionaron cayendo en la fase de grupos. En Rusia 2018 la selección más cara para asegurar fue Francia (1.708 millones de euros), que también ganó, Inglaterra (1.397 millones de euros), que cayó en semifinales, y Brasil (1.274 millones de euros), que perdió en cuartos.

¿Cuál es la predicción para el Mundial de Qatar?

Con estos datos, es fácil considerar las valoraciones de las aseguradoras deportivas como una especie de ‘pulpo Paul’ de los Mundiales y en este 2022 habría sorpresa. “Con la mayor valoración asegurada estimada, el modelo de Lloyd’s predice que Inglaterra ganará la Copa del Mundo 2022 ganando a Brasil en el partido final”, asegura Marcos Álvarez, Global Head of Insurance de DBRS Morningstar.

Las valoraciones de las plantillas de este Mundial superan ampliamente las de los anteriores. Inglaterra (3.672 millones de euros), Francia (3.081 millones de euros) y Brasil (2.965 millones de euros) son las que tienen un valor asegurable más alto teniendo en cuenta criterios que incluyen múltiples factores.