Así funciona la sorprendente tecnología del balón del Mundial que... ¿Falló con Japón?

España está en Octavos con muchos apuros tras caer derrotada ante Japón con una jugada que no ha dejado indiferente a nadie y que en Alemania tachan de escándalo arbitral. “La Roja” se había puesto en ventaja en la primera parte gracias al gol de Alvaro Morata a los 11′, pero en tres minutos, los asiáticos lo dieron vuelta apenas comenzado el segundo tiempo: 48′ Ritsu Doan y a los 51 Ao Tanaka.

Y justamente, este último tanto del triunfo de Japón disparó la polémica: ¿salió la pelota antes de que Tanaka la empujara al gol? El VAR intervino y luego de algunos segundos de incertidumbre, lo convalidó. Las dudas no han quedado resueltas. Mientras en unas imágenes se aprecia que la pelota no salió en su totalidad por la línea de fondo, antes de que Kaoru Mitoma asistiera a su compañero, en otras parece claro que el gol no debió subir al marcador.

“Yo he visto una foto que debe estar trucada. O manipulada. No puede ser que esa imagen sea verdad. No tengo más que decir”, se lamentaba Luis Enrique tras el encuentro.

Nos ha ganado Japón con este gol ilegal

Hoy no hemos echo un buen partido , pero clasificamos segundos de grupo y evitamos a Brasil. Hay q mejorar 🔴🟡🔴💪💪💪 pic.twitter.com/X6LBb8MtEF — LaPurga (@BARCATHEKING77) December 1, 2022

¿Por qué se dio por válido el tanto? la explicación parece esta en el chip que contiene la pelota y que marca en el sistema operativo la posición exacta en la que se encuentra. Esto se determina luego de que las cámaras disparen en 3D el lugar justo pero, tras lo de ayer muchos dudan de su precisión.

Angles mean everything… what looks out from the side is, in reality, in play from above.. #ESP #JAP #Qatar2022 pic.twitter.com/5BraYqldND — Chris Williams (@Chris78Williams) December 1, 2022

El árbitro Iturralde González trató de zanjar la polémica en la cadena Ser: “¿Cuál es el problema de este tipo de jugadas? El reloj solo vibra cuando entra a gol, no cuando hay fuera de fondo. Hay una cámara en la línea que coge toda la línea, y la imagen a la que se acoge la FIFA para demostrar que no salió el balón solo se vio por los videomarcadores del estadio. Los televidentes no vieron la imagen. Es una cuestión de perspectiva, haciendo que las imágenes sean muy tramposas. La perspectiva clara es desde arriba, y la panza del balón es muy grande. Con que haya un poco dentro, es válido. Cada uno que coja la foto que quiera, pero el balón no ha salido”, comentó.

Sin embargo, el debate está servido.

¿Cómo funciona esta tecnología?

Al Rihla es el balón oficial que se utiliza en el Mundial Qatar 2022. Esta pelota busca apoyarse en la tecnología para que los jueces den un arbitraje más certero, a través información detallada y el uso del VAR. Además, también cuenta con características que, en teoría, favorecen a los jugadores.

FIFA anunció que para la Copa del Mundo Qatar 2022 por primera vez se utilizará un chip de seguimiento que ayudará en la marcación del fuera de lugar, lo cual será compartido desde el nuevo balón Al Rihla, de adidas, hacia el VAR #Catar2022 #FIFAWorldCup #CopaDelMundo #Qatar2022 pic.twitter.com/64TkxNFFDe — #Qatar2022 Futbol League Press (@FutboLPress_) July 2, 2022

El microchip del balón Adidas pesa tan solo 14 gramos y está diseñado por la empresa Kinexon, que ha dotado a este instrumento de dos sensores diferentes, el UWB, que recoge datos posicionales del esférico y el IMU, que registra sus movimientos en tres dimensiones.

Utiliza un sistema de suspensión que permitirá el uso del “sensor de movimiento con mayor precisión de tiempo”. El chip se encuentra dentro del balón y rastrea cada toque del juego a una velocidad de 500 veces por segundo, lo que brinda extrema precisión sobre el momento exacto en el que se impacta el balón, criterio fundamental para determinar por ejemplo una posición adelantada.

“El sensor de movimiento de la unidad de medición inercial (IMU) de 500 Hz dentro de la pelota permite la recopilación de datos de movimiento de la pelota muy precisos y la transmisión a los oficiales de video del partido en segundos durante todo el torneo”, asegura Adidas.

Esta tecnología es imperceptible para los jugadores y no afecta su rendimiento en absoluto. El sensor funciona con una batería recargable, que se puede cargar por inducción. La batería del cuero puede durar desde las 7 horas en juego hasta las 18 en reposo.

¿Y qué pasa cuando la pelota sale de banda o se va a la grada y hay que reemplazarla? Nada, Kinexon tiene controlada esta situación y la actualización a la nueva pelota es automática, sin necesidad de intervención humana.

El sensor, localizado en el centro de la pelota, permite también recoger los datos sensoriales y acústicos del cuero. Así se determinó por ejemplo que Cristiano no tocó el esférico en el primer gol de Portugal a Uruguay.

Nadie de la FIFA ha explicado si el balón registra cuándo ha salido del terreno de juego por lo que la duda queda ahí: ¿Ha sido un fallo o acierto de la tecnología o del árbitro?