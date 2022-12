Mundial de Qatar 2022: La FIFA muestra las pruebas que validaron el gol de Japón y que siguen dejando dudas

Más de veinte horas necesitó la FIFA para hacer públicas las imágenes en las que se apoyaron los árbitros para dar validez al segundo gol de Japón ante España. Después del partido se vieron un montón de fotografías en redes sociales en las que parecía claro que la pelota había salido totalmente y otras en las que, con la perspectiva cenital, se veía lo contrario, que una parte de la circunferencia del balón estaba tocando la cal. «He visto una fotografía que o esta trucada o manipulada o no me lo puedo creer», decía Luis Enrique en rueda de prensa, quejándose de la decisión tomada por los colegiados. Durante la retransmisión no se mostró una prueba gráfica de que el gol estaba bien concedido, como sí sucede habitualmente con los fueras de juego que analiza el VAR semiautomático.

Extrañaba que la FIFA no se pronunciara y siguió sin hacerlo después del encuentro. Fue ayer por la tarde cuando en sus redes sociales, el organizador del Mundial explicaba lo que había sucedido y se defendía de las acusaciones. «El segundo gol de Japón en su victoria, 2-1, ante España fue chequeado por el VAR para determinar si la pelota había salido del todo o no», escribía la FIFA junto al vídeo que vieron los árbitros en la sala VOR. «Los colegiados de vídeo usaron las imágenes de la cámara situada en la línea de gol para comprobar si el balón había superado totalmente la línea», continuaba el hilo de Twitter de FIFA. «Otras cámaras pueden dar una impresión distinta, pero con las pruebas disponibles, el balón no traspasó totalmente la línea de fondo», cerraba la FIFA su explicación.

Esa frase de «con las pruebas disponibles» deja alguna duda sobre si el VAR actual está preparado del todo para juzgar esas acciones. El balón tiene un chip que sí que avisa al árbitro cuando traspasa totalmente la línea de gol, pero no tiene esa tecnología para el resto de los límites del campo. El colegiado del encuentro, Víctor Gomes, dio el tanto en primera instancia y luego esperó a que se lo confirmaran desde la sala VOR, donde el máximo responsable era el mexicano Fernando Guerrero, conocido en su país como el «Cantante» por su afición a agarrar el micrófono en las reuniones de árbitros y en las fiestas de fin de año.

Él fue quien tomó la decisión última según lo que veía en la cámara de línea de gol y cuyas imágenes son, según la FIFA, las únicas fiables para juzgar es acción. No las mostraron durante la retransmisión y tardaron casi un día en poner esas pruebas sobre la mesa. Demasiado tiempo sobre todo para Alemania, que en realidad sería la gran perjudicada si hubiera habido un error. El gol derrotaba a España, pero la verdadera condenada fue la selección germana, que con ese tanto se fue automáticamente para casa.