Brasil vs Corea en directo y en vivo online: Mundial Qatar 2022

Uno de los favoritos a conquistar el título como es Brasil se prepara para enfrentarse a una siempre complicada selección de Corea del Sur. La Verdeamarelha viene de perder 0-1 en su último juego de la fase de grupos ante Camerún.

𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝟵𝟳𝟰 🏟️



974: los contenedores que se usan en la estructura del estadio ♻️

974: el prefijo de Qatar 📞

974: uno de los grandes escenarios de #Qatar2022 🤩 pic.twitter.com/mkalyvxhp1 — Road to 2022 Español (@roadto2022es) June 21, 2022

El escenario del encuentro será el estadio 974, que se llama así ya que está construido con 974 contenedores reciclados en su estructura.

Si encontramos más novedades en el once de la selección de Pablo Bento, la principal es la entrada del autor del gol que les ha permitido estar aquí, Hwang Hee-Chan, que partirá en punta de ataque junto a Cho. El damnificado ha sido un jugador muy conocido por los aficionados de la liga Santander, el del Mallorca Kang-In Lee. De todas formas, las esperanzas del combinado asiático están puestas en su estrella Heung-Ming Son.

La principal noticia en la Canarinha es el regreso de Neymar al once inicial. Ya recuperado de sus problemas en el tobillo, el jugador del PSG podrá liderar a sus equipo desde el campo. No han tenido tanta suerte Álex Telles y Gabriel Jesús, que deben abandonar el mundial por no superar sus lesiones. Además de Neymar la gran novedad es que Danilo jugará en el lateral izquierdo, Alex Sandro, el titular habitual no ha llegado, pero en la concentración brasileña creen que si llegaría a unos hipotéticos cuartos de final.

En Corea del Sur, los once hombres que buscarán dar la sorpresa son: Kim Seung-Yeo; Kim Moon-Hwan,Kim Min-Jae;Kim Young-Gwon,Kim Jin-Su; Lee Jade-Sung,Hwang In-Beom,Jung Woo-Jung,Heung-Min Son; Cho Gue-Sung,Hwang Hee-Chan.

Equipe confirmada! 💪🇧🇷



Com os retornos de Neymar Jr e Danilo, a Seleção Brasileira está escalada para a partida das oitavas de final da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022.



🇧🇷 x 🇰🇷 - 16h (de Brasília)



Vamos juntos por mais uma ⭐! pic.twitter.com/DmNAGz7Esq — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 5, 2022

Ya tenemos las alineaciones de ambos equipos, comenzamos con Brasil: Alisson; Militao,Thiago Silva,Marquinhos,Danilo; Paquetá,Casemiro,Raphinha,Neymar,Vinicius; Richarlison.

Buenas noches y bienvenidos a la retransmisión en directo del partido perteneciente a los octavos de final entre Brasil y Corea del Sur. Croacia que ha vencido a Japón en penaltis, ya espera en cuartos de final.