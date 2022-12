El polémico mensaje de Gabriel Rufián tras la derrota de España contra Marruecos

El viaje de la España de Luis Enrique en Qatar terminó contra Marruecos en octavos, lo que parecía un triunfo fácil a priori y se convirtió en una tortura para un equipo sin gol y sin profundidad. Luis Enrique no encontró la llave con la que solucionar los problemas y los penaltis echaron a España del Mundial en el primer cruce. Eso ha hecho que la lluvía de críticas sobre el seleccionador se haya convertido en tormenta. Los jugadores, por ahora, se han salvado.“No pudo ser. No estuvimos acertados de cara al gol, nos dieron posesión como siempre, no pudimos marcar. Sentimos frustración, fuimos superiores, no pudimos materializar nuestras ocasiones. Factores externos no nos ayudaron, no hay que quejarse, nos sentimos orgullosos de este equipo”, subrayó Ferran después del partido. “Hemos fallado penaltis, practicamos estos días, pero tocó la cara triste de la moneda; seguiremos trabajando, el fútbol nos debe una”, continuó el delantero.

Unai Simón estuvo menos acertado que Bono, el portero marroquí: “Estamos viendo que hay sorpresas en el Mundial. Los partidos son muy igualados y al final hay mucho nivel defensivo por parte de los equipos, como Marruecos. No hemos sido capaces de superarlo. Es la realidad, aunque nos fastidie, es lo que toca, nos volvemos para casa”, dijo.

Para Simón, España, durante los 120 minutos, fue “superior” a Marruecos, que sufrió “en su campo” a la espera de un contragolpe con el que hacer daño al combinado dirigido por Luis Enrique. “Ellos han tenido una buena ocasión, pero de poco vale lo que diga. Siendo realistas, en la tanda han sido superiores a nosotros”, apuntó.

Por último, habló sobre el papel que miró antes de la tanda de penaltis: “Es un estudio que hago a los rivales. Puede salir o no. Por mucho que los estudies, no sabes cuándo van a cambiar la decisión. En los minutos finales pensamos más en las ocasiones que pudimos marcar. Cuando pitó el final, a coger el papel y hacerle caso. Confiaba en ello y al final no ha podido ser”, contó.

Todo el mundo ha hablado del partido y de Luis Enrique. También Gabriel Rufián, portavoz de ERC, en el Congreso. Según su mensaje, van a culpar al entrenador asturiano de la derrota de España, pero por motivos políticos: “ESPAÑA CAE ELIMINADA POR CULPA DE LUIS ENRIQUE QUE QUIERE SER VASCO Y CATALÁN Y HACE JUGAR A LA SELECCION DE ROJO”, ha escrito en las redes sociales.

🇪🇸 ESPAÑA CAE ELIMINADA POR CULPA DE LUIS ENRIQUE QUE QUIERE SER VASCO Y CATALÁN Y HACE JUGAR A LA SELECCION DE ROJO — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) December 6, 2022

Por lo que sea, el combinado español volvió a despedirse de una cita mundialista en el primer cruce como ya hiciera en la anterior Copa del Mundo celebrada en Rusia en 2018, cuando cayó derrotada ante la anfitriona, también en la tanda de penaltis y después de empatar a un gol.

De este modo, España sigue sin volver a estar entre las ocho mejores de un Mundial desde su histórico triunfo en Sudáfrica en 2010, y se estrelló por cuarta vez en su historia en los octavos de final. Además, de la cita de Rusia, España tampoco superó el primer cruce a cara o cruz mundialista en Italia’90, cuando cayó por 2-1 tras una prórroga ante Yugoslavia y tampoco en Alemania 2006, víctima de Francia por 3-1.

Tras esta eliminación, la estadística en los partidos eliminatorios de Luis Enrique es de dos victorias, ante Croacia en octavos de la Eurocopa 2020 y ante Italia en las semifinales de la ‘F4′ de la Liga de Naciones 2021, tres empates (el de este martes ante Marruecos y ante Suiza e Italia en cuartos y semifinales de la EURO), y una derrota (ante Francia en la final de la Liga de Naciones 2021).