El crudo mensaje de Paco González contra Luis Enrique tras ganar Marruecos a España

Luis Enrique y la selección española se van del Mundial tras perder en los penaltis contra Marruecos y sin marcar un gol. No le han funcionado los planes al seleccionador español y eso ha generado más críticas: “De Brasil nos fuimos ganando a Australia por la puerta de atrás. Se nos caía una generación y había que morir con ella. Una victoria y para casa. De Rusia nos fuimos ganando a Irán, penaltis en octavos para casa. Bueno habíamos hecho la burrada de echar al seleccionador dos días antes del mundial”, ha asegurado Paco González, de la Cope, nada más acabar el encuentro. Ha sido uno de los periodistas al que no le ha gustado el trabajo de Luis Enrique en Qatar y lo ha dicho siempre, también cuando tras la victoria contra Costa Rica, todo eran alabanzas al entrenador. Paco González no cambió de punto de vista y no lo va a hacer ahora: “Y aquí, que algunos pensaban que llevábamos al nuevo inventor, al final el Mundial de Luis Enrique se resume en que: “como seis huevos, monto en bicicleta, la selección viste como yo quiero, uso andamios, uso walki-talkie, el penalti lo tira mi yerno, el resultado me importa cero y caigo en octavos”, ha continuado. “La misma cagada que hace cuatro años y que hace ocho, lo mismo pera cada vez con menos justificación. Va a dejar un legado, si es que se pira ya, maravilloso que es Gavi, pero lhemos hecho la misa castaña y el mismo estilo que el último Mundial”.

El entrenador, mientras no ha aclarado su futuro: ““No te lo puedo decir (su futuro), porque no lo sé. No es el momento ahora de hablar de mi futuro. No tiene importancia. No tiene interés. Mi contrato se acaba, pero ya sabes que estoy muy a gusto en la selección y en la Federación. Por lo que significa el presidente (Luis Rubiales) y el cariño de (José Francisco) Molina (director deportivo), si por mí fuera seguiría toda mi vida. Pero no es el caso. Tengo que pensar con tranquilidad qué es lo mejor no sólo para Luis Enrique, sino para la selección. Cuando hable con las personas interesadas, todo va a influir, claro, todas las situaciones que se han dado”, explicó en rueda de prensa tras el encuentro.

Luis Enrique, “por norma”, no visita el “vestuario después de un partido porque no es momento de sacar conclusiones”, pero este encuentro no ha sido uno más. “Hoy, al acabar el partido he hablado con los jugadores, los he animado, les he agradecido sus esfuerzos, su capacidad para gestionar el partido. Hemos creado la mejor ocasión en el minuto 120 que ha pegado en el palo. Que adelante, no pasa nada, la vida continua, es una experiencia que les quedará para siempre y que en el futuro ojalá les pueda servir”, desveló.

También señaló que está “orgulloso” de su equipo. “Ha representado a la perfección mi idea futbolística y la del ‘staff’ y sólo felicitarles por cómo han competido y por su comportamiento. Felicitar a Marruecos. Bono ha estado espectacular y les deseo mucha suerte en el Mundial”, añadió.

“Estoy muy contento con el perfil de jugadores que tengo y no los cambiaría por ninguno otro. Es lo que he seleccionado y voy con ellos a muerte, viendo su comportamiento e interpretando que, si hay algún responsable de algo, evidentemente soy yo. Tenemos una sensación de tristeza y decepción por el apoyo de nuestra afición tan potente y no lo hemos podido devolver con el resultado. Eso es lo que nos apena”, abundó.