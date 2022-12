“Luis Enrique había avisado a los periodistas que España no alteraría su estilo” tiqui-taca, expone The Sun Sport, que critica que, sin embargo, pronto se vio que “el plan A no estaba funcionando y no se veía plan B ni C por ninguna parte”La selección española ha decepcionado a nivel nacional e internacional. Muchos medios extranjeros también son críticos con el papel de España en este Mundial. Si empezamos por Argentina nos encontramos con: “¡Marruecos dio el batacazo y eliminó a España!”. “Un equipo español que empezó como candidatazo y terminó sufriendo de punta a punta este duelo”, se lee en la crónica.

Le Matin marroquí es más tajante: “La Roja expulsada, los Leones de Regragui definitivamente legendarios”. “Demasiados pases de España, la mayoría de ellos inútiles”, escribían en La Gazzetta dello Sport. L’Equipe hizo un juego de palabras: “En la cima del Atlas”.

Los números del tiki-taka son desoladores. España dio 1.019 pases y sólo disparó una vez ante Marruecos. Un bagaje que ratifica que esta idea de juego carece de acierto, al menos con los jugadores que conforman la selección.

