Mundial de Qatar 2022: la surrealista predicción de Dj Mario sobre el Marruecos-España que se ha cumplido

La eliminación de España ante Marruecos en los octavos de final pilló por sorpresa a mucha gente, pero no a Dj Mario. Los tres millones de seguidores que tienen vieron por adelantado lo que iba a suceder. “Ninguna sorpresa hasta ahora en octavos, lástima que la 1ª vaya a ser la de España, que caerá lastimosamente eliminada contra Marruecos”, escribía en sus redes sociales un día antes de que se jugase el encuentro. Sin duda, una predicción acertada que da mucho crédito a sus conocimientos futbolísticos.

Ninguna sorpresa hasta ahora en octavos, lástima que la 1ª vaya a ser la de España🇪🇸, que caerá lastimosamente eliminada contra Marruecos🇲🇦. — DjMaRiiO (@DjMaRiiO) December 5, 2022

A medida que pasaban los minutos, este tuit se iba haciendo viral poco a poco hasta el punto de duplicarse en interacciones. Más de 2.000 RT, 950 RT con comentarios y 64.000 me gusta ha sido el balance total. Mucha gente le criticó al poner este tuit, pero finalmente le acabaron dando la razón. Otros analistas como Mister Chip también iban en la misma línea: “Aún no ha caído ninguna grande...”. Mientras tanto el futuro de Luis Enrique queda en el aire: “Este no es el momento (para hablar de su futuro). Tengo más salidas que el metro. Tengo más ganas de llegar a mi casa, ver a mi gente y a mis perros y estar con todos ellos. A partir de la próxima semana hablaremos de lo que realmente es el futuro. Me importa cero ahora mismo. Hay que asimilar esta decepción y llevarla de la mejor manera”.