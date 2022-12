Harry Maguire, el defensa más caro y el más insultado, que ríe el último cuando está con Inglaterra

Si uno entra en «Youtube» y pone Harry Maguire las primeras opciones que da, en español o en inglés, son: fallos, memes, el defensa más odiado o ¿por qué es tan malo? Harry Maguire es un defensa de los de toda la vida, un central tosco y contundente. Y es el defensa más caro de la historia del fútbol desde que el Manchester United pagara por él 86 millones de euros en el verano de 2019. Superó los 84,6 que el Liverpool había invertido en Van Dijk, pero el efecto no fue ni mucho menos el mismo. El neerlandés transformó al conjunto de Klopp, que llegó a ganar la Champions y la Premier. El inglés ha tenido que estar leyendo más críticas y burlas que otra cosa en los «red devils», aunque en la selección es distinto. Fue decisivo para que Inglaterra llegara a las semifinales del Mundial en Rusia 2018, algo que no sucedía desde 1990 y que solo ha pasado otra vez: cuando ganaron el título como locales ante Alemania en 1966, con el gol fantasma de Hurst. En Rusia solo cedieron contra Croacia en la prórroga. A la Eurocopa del año pasado, la que se tenía que haber disputado en 2020, pero se retrasó por la pandemia, llegó muy justo, con una lesión en el tobillo desde mayo (el torneo fue en julio), sin jugar e incluso se perdió los dos primeros partidos, pero después fue titular siempre y terminó en el once ideal. Esa vez llegaron hasta la final y la perdieron en la tanda de penaltis ante Italia. Él marcó el suyo.

El regreso a la competición de clubes tras aquello fue la vuelta a las críticas y los memes, siendo el segundo jugador más insultado del Manchester United en el curso 2021-2022, por detrás solo de Cristiano Ronaldo. Esta campaña ha perdido incluso la titularidad, y después se lesionó en un muslo, disputó un partido más tras recuperarse y de nuevo al banquillo. Pero ahí está el Mundial para hacerle sentir otra vez una muralla: ha disputado todos los minutos menos 20 de la primera jornada, con todo ya resuelto ante Irán y porque sintió unas molestias que se quedaron en nada. Ha repartido una asistencia. No hay duda de que también estará en el partidazo de cuartos contra Francia y Mbappé, el hombre del Mundial de momento, aparte de los porteros Livakovic y Emiliano Martínez.

Cuando Southgate dio la lista de Inglaterra para Qatar, las críticas se centraron en la presencia de Maguire por encima de jóvenes como Fikayo Tomori, que está triunfando en el Milan. Las quejas fueron feroces después de que la última aparición de Maguire con la camiseta de los tres leones, un empate a tres ante Alemania en la Nations League, no fuera la más afortunada del jugador del United. «Creemos que los jóvenes todavía no han hecho suficiente para quitar el puesto a los veteranos. Maguire es uno de nuestros mejores defensas», saldó la cuestión Southgate, que no ha perdido la confianza en él. «Ha tenido grandes actuaciones con Inglaterra en dos torneos en los que hemos progresado mucho como país. Ha tenido un poco de mala suerte con los cambios de técnico y de filosofía y una lesión en un momento difícil. Es una cuestión de confianza y nosotros jugamos de una manera que le conviene. Siente el amor de la afición y fue brillante verlo, porque no siempre ha sido así en los últimos meses con Inglaterra», aseguró el seleccionador inglés, ya en Qatar, tras la primera fase. «Yo siempre he creído en mí. Me siento bien, fresco», afirma Harry. «He estado con Cristiano un par de años y le han criticado con frecuencia. Si le critican a él, que para mí es el mejor, ¿cómo no van a criticar al resto?», añade.