El directo mensaje de Luis Enrique a la prensa, con Ibai Llanos en Twitch

Luis Enrique ha vuelto a Twitch, con Ibai Llanos, la primera vez que habla tras anunciar la Federación española que no continuaba con la selección. Lo ha hecho el día que la Federación ha presentado a De la Fuente. En una conversación muy cordial, lo primero que han hecho es presentar al hijo del ex seleccionador, que fue quien le dio la idea del Twitch. Eso le costó muchas críticas, como si afectase a su trabajo en el banquillo. “Vengo porque eres un referente, a ver todo lo que puedo aprender. Yo no pude poner música en el Mundial, por ejemplo”. Según Ibai Llanos, la entrevista fue fácil de conseguir. Él habló con su hijo y ya está. No había hablado con Luis Enrique antes de la entrevista.

“Han sido días intensos, pero muy bien. Estoy preparado para lo que venga. Se abren infinidad de posibilidades y es momento para descansar”, ha asegurado Luis Enrique. “Me ha sorprendido el contacto con la gente, las inquietudes que tenía. Iba sin expectativas, era sólo un experimento para ver si era interesante y contar la selección desde otro punto de vista. No quería suprimir los medios de comunicación, no había objetivos negativos”, ha asegurado.

“Normalmente un entrenador está muy expuesto, queríamos hacer una cosa natural. Me llegaban muchos corazones, me llegaba cariño, sin ninguna duda. Lo que valoro es la conexión con la afición, lo que le llegaba por la gente estaba contaminado, esto fue diferente”, ha asegurado. “Por lo que he percibido, gente muy joven, que ve el mundo desde una perspectiva diferente. Es muy positivo, que el comunicador no sólo sea la prensa. El mundo evoluciona. Nunca me habían defendido tanto en las redes sociales, a mí, que era el más antipático y agrio. Que antipático no soy, agrio sí. Saludo a los luispadricanos. He sido criticado siempre y ahora no. Si me preguntaban de malas maneras, yo contesto así. Si me preguntan una cosa que he contestado diez veces, pues contesto asi y sólo sale en la que he contestado mal”, ha continuado. “Antes no tenía defensores y ahora tengo infinidad. Lo agradezco, a todos nos gusta sentirnos queridos”.

“Lo malo del Mundial es que todo se va al garete en un partido. No jugamos bien, pero hago una lectura positiva. Llevo cuatro años en la selección y al hacer las cuentas, estoy tranquilo, hemos conseguido generar ilusión y volver a ver a la selección. He llevado a los mejores jugadores y a los que plasmaban mi idea”, ha explicado.

Ha contado cómo trabaja: “Siempre en un despacho conjunto, echamos muchas horas todos juntos. La mayoría de las decisiones en las selección, al 95% estaban consensuadas”.

Luis Enrique, además, ha confirmado que Ibai Llanos no viven en Andorra, para acallar a los críticos, que dicen que no está en España. Además, ha confirmado que puede hacer otro stream, un último Twitch, “de despedida”.

Ha elogiado a Luis de la Fuente: “Muy majo, muy preparado, un fenómeno. Se merece todo lo que le pase”, ha asegurado por el nuevo seleccionador, que toma su relevo