Mundial de Qatar 2022: Di María se come a Francia en 45 minutos

Media final del Mundial de Qatar le ha bastado a Di María para destrozar a Francia. el “Fideo” regresaba justo a tiempo después de la lesión que sólo le había permitido disputar ocho minutos en los partidos eliminatorios, y si Messi es el líder de esta Argentina campeona, Di María es su corazón. No hay nadie con más fe que el ex atacante del Real Madrid y el PSG, un optimista que siempre regatea al borde de la agonía y que encuentra su hábitat natural en estos partidos dramáticos en los que hay mucho en juego y no existe el margen para el error.

Scaloni le ha mandado a la banda izquierda para que aprovecharse uno de los puntos débiles de Francia. Su misión era abrasar a Koundé, que es un central al que le cuesta mucho más jugar de lateral, y preocupar a Dembélé, que era el extremo por ese lado y que no tiene la costumbre de bajar a ayudar a su compañero de banda. Cuando lo hizo fue peor para Francia, ya que primero se comió el autopase y después cometió un penalti de lo más imprudente.

¡Argentina firma el contraataque perfecto! 🇦🇷😳



⚡️ Máxima precisión a toda velocidad#GolMundial pic.twitter.com/TZtMRPkqAn — Gol Mundial (@Gol) December 18, 2022

Messi, cada vez que levantaba la cabeza buscaba a Di María en esa esquinita izquierda del ataque argentino donde empezó a ganarse la final. Porque el show de el “Fideo” se completó después cuando su zurda culminó el contragolpe del 2-0, cruzando el balón ante la salida de Lloris. Un nuevo tanto en un partido decisivo con Argentina para el Rosarino, que hizo el tanto de la victoria de la albiceleste olímpica en la final de Pekín 2008 ante Nigeria y que ha marcado el día en que su selección ha ganado los dos últimos títulos.

Anotó el gol que desequilibró la final de la Copa América ante Brasil en Maracaná, el día que Messi se liberó por fin de la carga de no haber levantado ningún trofeo con su país, y también vio portería en la Finalissima ante Italia, donde los de Scaloni derrotaron claramente a la campeona de Europa.