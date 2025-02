Munuera Montero, con Bellingham, perdido en la traducción

Hay un montón de cuentas de Instagram en las que profesores de inglés dan consejos y trucos para dominar el idioma como si fueras un nativo. Alertan de los errores más comunes cometidos por los estudiantes y se tiran de los pelos cuando algunos tratan de traducir literalmente una frase y aparece el temido «spanglish». Nos recuerdan que no se puede usar «because yes», para decir «porque sí» y que «run» tiene muchísimos más significados que el de «correr», usado por los «beginners».

Algunas de estas cuentas seguramente las seguirá en Instagram Munuera Montero, muy perdido en la traducción, según el Real Madrid, el sábado en El Sadar. El colegiado no es Bill Murray ni Bellingham es Scarlett Johansson en «Lost in Translation», la película de Sofia Coppola, pero está claro que no se entendieron y que ahora el club blanco tiene mucho trabajo por delante para que el perjuicio de jugar desde el minuto 40 con un futbolista menos no se amplíe a varios partidos de sanción para el jugador inglés.

En el acta, el árbitro pone muy claro que le dijo «fuck you», y así se lo hizo saber a Modric sobre el césped cuando le explicó, como capitán, por qué expulsaba al mediapunta. Bellingham salió después del partido a zona mixta para explicar en un claro inglés lo que había sucedido. «Si revisas el vídeo se ve que no es lo mismo lo que yo digo que lo que dice el acta, espero que la Federación lo tenga en cuenta. No he insultado a nadie, se ve claramente en el vídeo, ni siquiera se lo digo directamente al árbitro, me lo digo a mí mismo. Fue una falta de entendimiento, un error claro del colegiado», comentaba Bellingham, que había dicho «fuck off»:«Es algo así como ‘‘joder’’», continuaba Jude, que tirando de jurisprudencia, tiene un antecedente a favor y otro en contra. Porque en un Getafe-Rayo, otro jugador inglés, Mason Greenwood, fue expulsado por el mismo motivo y así quedó reflejado en el acta. En aquella ocasión, el conjunto azulón recurrió y aportó pruebas gráficas de que su futbolista había dicho, en realidad, «fuck sake», una cosa parecida a «por el amor de dios», también para sí mismo y no para el árbitro. El Comité de Competición atendió la reclamación y la roja a Greenwood fue anulada.

El otro precedente que no ayuda tanto al Madrid en su recurso es el de Mumim, defensa del Rayo Vallecano, que fue sancionado con dos partidos por decir al árbitro «fuck off», justamente lo que le dijo Bellingham a Munuera Montero. En cualquier caso el Real Madrid va a recurrir en busca de reparar lo más posible el daño de una acción de la que hace mucho tiempo, en 2018, habló Cristiano Ronaldo en una entrevista en «El Chiringuito». Contaba entonces el portugués que los colegiados debían de ser más flexibles y dialogantes y que, en la Premier, se decía «fuck off» de manera habitual sin que sucediera nada, mientras que en España: «Por eso te mandan a la calle», confesaba. Seguramente, porque los árbitros de la Liga inglesa sí saben inglés y lo que significa y cómo de ofensiva es esa expresión.

Pase lo que pase, el Real Madrid no consigue desmarcarse de la polémica arbitral desde que emitió la carta de protesta contra el funcionamiento del CTA. Antes de ese comunicado, a los blancos les habían pitado diez penaltis a favor y ninguno en contra este curso. Después de la queja, ya llevan dos penaltis señalados en contra y una roja directa.