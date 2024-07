Nagelsmann no digiere la derrota contra España y ahora ataca al Real Madrid: "¡Que lo hagan público...!"

La selección española de fútbol venció (2-1) a la de Alemania logrando algo que jamás había conseguido en su historia: derrotar al anfitrión en un gran torneo. Un pase a semifinales, donde nos espera Francia, que tiene un nombre propio: Mikel Merino. El navarro de la Real Sociedad mandó a la red un balón aéreo en el minuto 119 desatando la euforia entre los aficionados españoles.

Todo lo contrario que los alemanes que se mostraron muy indignados con el árbitro por una mano de Cucurella que sigue dando mucho de que hablar días después del partido. La acción se produjo nada más comenzar la segunda parte de la prórroga, cuando Jamal Musiala, tras un control en la frontal, lanzaría el balón intentando encontrar la portería, el cual terminó impactando en la mano de Cucurella.

"No entiendo por qué no se tiene en cuenta lo que ocurre con el balón. Si Musiala manda el balón al centro de Stuttgart y Cucurella lo roza con la mano, no diría absolutamente nada. Pero es que el disparo iba a puerta. Tenemos mucha inteligencia artificial y no la aprovechamos. Ese balón iba a portería y creo que hubiese ido dentro, de ahí que no entienda la decisión del árbitro", afirmó muy enfadado el seleccionador alemán Julian Nagelsmann tras el partido.

"Me da en la mano, pero veo que el árbitro rápido dice 'que no, que no'. Lo hizo muy rápido y eso me dejó más tranquilo. Si los expertos arbitrales han dicho que no es mano, pues no es mano y ya está", aseguró Cocurella recordando a los germanos que Tni Kroos podría haber sido expulsado por su brutal entrada a Pedri.

Negelsmann sacude al Real Madrid

Pero días después la polémica continúa. Nagelsmann no dirigiere la derrota contra España y ahora ya no solo dispara contra España. El técnico ha decidido aumentar aún más la polémica atacando al Real Madrid.

“No entiendo por qué no se tiene en cuenta lo que ocurre con el balón. El tiro de Musiala iba a portería y Cucurella roza con la mano”, empezó diciendo Nagelsmann, que no dudó en sacudir al equipo blanco para justificar su enfado. El seleccionador germano comparó la situación con la última jugada del Real Madrid-Bayern Múnich, en la vuelta de las ‘semis’ de Champions.

“No sabemos si la jugada era fuera de juego, es parecido al partido en Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Bayern. Sería más fácil si lo hicieran público, saber si es fuera de juego o no. Se podrían evitar muchas otras discusiones”, zanjaba el entrenador alemán visiblemente contrariado.