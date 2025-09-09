Nottingham Forest rompe con Nuno tras devolver al club a Europa

Del éxito al despido en una noche. El Nottingham Forest ha anunciado de madrugada la destitución de Nuno Espírito Santo, apenas tres jornadas después de iniciar la Premier League. El técnico portugués, que llevaba 21 meses en el banquillo y había devuelto al club a Europa tras tres décadas de ausencia, sale del City Ground tras un desgaste insalvable con el propietario Evangelos Marinakis.

Nuno Espírito Santo, destituido tras tensiones con Marinakis

El adiós de Nuno al Nottingham Forest no se explica tanto por lo deportivo como por la ruptura con Evangelos Marinakis. El técnico portugués ya había advertido en agosto que su relación con el propietario griego "había cambiado y ya no era tan cercana". La distancia se hizo evidente en varios episodios, como cuando Marinakis bajó al césped a recriminarle un empate ante el Leicester, o en las discrepancias sobre fichajes como el frustrado de Adama Traoré. La derrota 3-0 frente al West Ham fue la excusa perfecta para ejecutar una decisión que llevaba tiempo cocinándose.

Nuno había asumido las riendas del Forest en diciembre de 2023 tras la salida de Steve Cooper. Su primera misión fue de supervivencia, salvar al club del descenso pese a una sanción de cuatro puntos por incumplir el Fair Play Financiero. Lo consiguió con autoridad, asentando al equipo en la élite y devolviendo confianza a un vestuario que parecía destinado a perder la categoría.

El gran salto llegó en la temporada 2024-25. Los 'Tricky Trees' firmaron la mejor campaña en tres décadas, acabando séptimos en la Premier League y asegurando billete para la Europa League gracias también a la sanción al Crystal Palace. Además, alcanzaron las semifinales de la FA Cup y coquetearon con la zona Champions durante varios meses. El club premió a Nuno con una renovación hasta 2028 este mismo verano, pero dos meses después, el portugués ya es historia en el City Ground.

La afición señala a Marinakis y ya suenan sustitutos para el banquillo

El despido de Nuno Espírito Santo ha desatado la indignación de los aficionados, que señalan a Evangelos Marinakis como el gran culpable de la inestabilidad. La decisión sorprende tras un verano de inversión récord, con más de 240 millones de euros en fichajes como Omari Hutchinson o James McAtee, justo cuando el club parecía consolidarse de nuevo en la élite. Ahora todas las miradas apuntan al banquillo. Ange Postecoglou, ex del Tottenham y cercano a Marinakis, figura como principal candidato para asumir el cargo.