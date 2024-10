Lo que tanto critican al Real Madrid ya lo hizo el Barca: del veto al "The Best" de Cristiano al plantón de Luis Enrique al Balón de Oro

La resaca de la gala del Balón de Oro continúa. Las sospechas sobre una "mano negra" en la decisión final de France Football y las críticas al Real Madrid por no asistir a la gala se han convertido en los asuntos más comentados de los últimos días.

Rodri se convirtió este lunes en el segundo hombre nacido en España que gana el Balón de Oro, 64 años después de que Luis Suárez se impusiera en 1960, mientras que Aitana Bonmatí completó un doblete histórico para el fútbol español. Unos galardones que vinieron precedidos por el gran escándalo que supuso que el Real Madrid decidiera ausentarse de la gala. La expedición del club blanco, con los jugadores Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Dani Carvajal, entre otros, tenía previsto desplazarse a París a primera hora de la tarde, pero canceló el viaje tras recibir la información de que el delantero brasileño, que era el principal favorito, no iba a ganar ese galardón. Aunque en el club se barajó la posibilidad de que viajase Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, finalmente se decidió que no lo hiciera.

Tanto el Real Madrid como club como su técnico, Carlo Ancelotti fueron galardonados pero los blancos decidieron no recoger el premio y es que el enfado en los merengues es mayúsculo ante lo que consideran un fraude. A partir de ahí la reacciones no se hicieron esperar y las críticas a los merengues fueron durísimas especialmente en la prensa catalana. Se acusó al Real Madrid de "falta de señorío", de no respetar el "fair play" e incluso de nos respetar los principios consagrados en su himno. Sin embargo, no se trata del primer plantón de la historia del fútbol y las redes sociales se han encargado de recordar dos espantadas culés que fueron muy sonadas en su día.

Luis Enrique y el "pepino de oro"

En 2016, Luis Enrique ganó el Balón de Oro como el mejor técnico de la temporada 2015 pero - tal y como ocurrió con Ancelotti el pasado lunes- no acudió a recogerlo. El entonces técnico del Barça, que ganó cinco de seis títulos esa temporada, se impuso a Guardiola y a Sampaoli pero el asturiano no asistió a la gala. El técnico del PSG no acudió a la cita alegando, según el mensaje oficial del club, que la preparación del duelo de vuelta de octavos de final de Copa del Rey ante Español le impedía realizar este viaje. La verdad, sin embargo, era otra. El motivo real de esta ausencia -según informaron en su día los medios catalanes- es que Luis Enrique reniega de este tipo de premios. De hecho, el asturiano prefirió pasar la tarde en Barcelona montando en bicicleta que acudir a recoger lo que denominaba el "pepino de oro".

Un año después, en 2017, se produjo otro plantón de FC Barcelona que hizo correr ríos de tinta. "La FIFA, indignada con el Barça", "El Barça pisotea al futbol y a la FIFA" o "El Barça se borra del "The Best"" fueron algunos de los titulares de esos días.

El "The Best" de Cristiano

El Barça se borró del "The Best" que ganó Cristiano Ronaldo.Ninguno de los cuatro jugadores (Messi, Luis Suárez, Iniesta y Piqué) que debían participar en la Gala celebrada en Zúrich viajó a Suiza. Estaba previsto que acudieran a ver como Cristiano Ronaldo se coronaba con la primera edición del trofeo que inaugura la FIFA tras separarse de France Football en el Balón de Oro pero decidieron no estar. El argumento del club catalán es que priorizaban los partidos (jugaban la vuelta de octavos de la Copa Del Rey ante el Athletic) a una gala. En la FIFA sentó muy mal el plantón de uno de los equipos más premiados, junto al Real Madrid, en su primera gala The Best. El revuelo fue tal que incluso Andrés Iniesta como capitán tuvo que grabar un vídeo explicando la ausencia. Y no solo eso sino que llamó a los jugadores del Real Madrid para disculparse.

La espantada del Barcelona contrastó con el despliegue del Real Madrid. Junto al presidente del club, Florentino Pérez, viajaron el entrenador, Zidane, y cinco jugadores: Cristiano Ronaldo, Marcelo, Sergio Ramos, Modric y Kroos.

"Cosa linda el trofeo. Primera vez. Se lo dedico a mis compañeros del Real Madrid, de la selección, y a mis entrenadores. Estoy en el mejor momento de mi carrera. Ha sido un año magnífico, tanto individual como colectivo. Muy agradecido a todos. Me hubiese gustado que Messi estuviera aquí hoy, y el resto de jugadores del Barcelona, pero entiendo que no hayan venido", afirmó sonriendo el portugués al recoger el galardón.

Las críticas al Real Madrid continúan pero sus aficionados se han encargado de recordar que las espantadas son de ida y vuelta.