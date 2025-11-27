El nuevo sermón viral del predicador Dani Alves, visiblemente exaltado: "Yo soy la prueba.."

El pasado mes de octubre, el ex jugador Daniel Alves dejaba impactados a sus seguidores tras reaparecer públicamente en un servicio evangélico en Girona en el que ejerció de predicador. Una grabación, realizada por miembros de la Iglesia Evangélica Pentecostal Elim, muestra al ex defensor dirigiéndose a los fieles, afirmando haber hecho "un pacto con Dios".

"Hay que tomarse en serio las cosas de Dios. Yo soy prueba de ello. Hice un pacto con Dios", dijo Alves durante la reunión. En otro momento, declaró: "En medio de la tormenta, siempre hay un mensajero de Dios. Este mensajero me llevó a la iglesia y me mostró el camino". Esta aparición marca una nueva etapa en la vida del exatleta, quien ha publicado frecuentemente mensajes religiosos en sus redes sociales. Su biografía de Instagram, por ejemplo, ahora se describe como "Discípulo de Cristo Jesús".

El ex culé lleva al menos un año asistiendo a iglesias evangélicas de Cataluña y ahora ha vuelto a revolucionar las redes dando un sermón visiblemente exaltado en la Iglesia Elim de Girona. "¡No penséis que el Dios que está ahí está lejos de ustedes que estáis aquí! ¡No, no, no! El Dios de ahí es el mismo Dios de aquí", se le escucha decir a Alves en las imágenes, de apenas unos segundos de duración, mientras recorre de arriba a abajo el pasillo central del templo haciendo gestos, con devotos a ambos costados vitoreando sus palabras.

“Hay que tener fe, hermanos míos, yo soy la prueba de eso. Porque aquí lo que Dios promete, es lo que Dios cumple”, sentencia.

La iglesia Elim, que en su momento intentó desmarcarse del término “predicador”, ahora admite que la figura del exfutbolista tiene peso suficiente para “llevar el evangelio a España”.

Una reconversión total

La reconversión espiritual de Alves se produce tras un largo proceso judicial que lo mantuvo en prisión durante 14 meses. El exdefensor fue acusado de agredir sexualmente a una mujer de 23 años en una discoteca de Barcelona el 31 de diciembre de 2022. Fue detenido el 20 de enero de 2023 y permaneció en prisión preventiva en la prisión Brians 2 de Cataluña.

En febrero de 2024, la Audiencia de Barcelona le condenó a cuatro años y medio de prisión, además de pagar 150.000 euros a la víctima y prohibirle acercarse a ella durante nueve años y medio.

Dos meses después, Alves salió de prisión bajo fianza de un millón de euros, con la entrega de sus pasaportes y la obligación de comparecer semanalmente ante el tribunal.

En marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló la condena por falta de pruebas e inconsistencias en la declaración de la víctima. Con esta decisión, el exfutbolista dejó de cumplir las medidas cautelares.

Aún queda una última instancia, el Tribunal Supremo. Se prevé que la sentencia definitiva se dicte entre finales de este año y principios de 2026.

Una revolución espiritual que viene de lejos

Pero mientras se resuelve el recurso, Alves confirma una nueva vida basada en un revolución espiritual que viene de lejos. Tras quedar en libertad provisional, el exfutbolista del Barça ya apeló a la fe para mandar un preocupante mensaje sobre su miedo a lo que estaba por llegar. “Dios tengo miedo de lo que viene. Dios le dijo a Job: ‘Triunfarás en lo que elijas hacer y la luz brillará en el camino que tienes por delante. Job 22:28″, se podía leer.

Poco después llegaba el turno de Instagram, donde tras dos años de silencio realizaba una serie de movimientos y publicaba unos mensajes de lo más intrigante. El 14 de octubre de 2024 publicada una foto suya con una camiseta en la que se podía leer "Buenos tiempos están en camino" junto a un corazón. Días antes, de nuevo recurrió a la Biblia: “En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad, humildad y dominio de sí mismo. Ninguna ley existe en contra de todas estas cosas”.

Cantos y textos bíblicos

Unos mensajes que dejaron muy intrigados a sus fans y que fueron a más. En otra publicación aparecía guitarra en mano y cantando un tema religioso. El futbolista daba algunos acordes mientras entonaba una canción con la letra en inglés y en español. Uno de los mensajes que transmitía era “todo va a estar bien”. “El señor no te dio un espíritu de cobardía amados hermanos…. Así que no temas, porque el dueño de la promesa está contigo y te dijo que vayas y pregones su evangelio. Los cambios que harás en tu vida no son para agradar a los humanos, es para agradar al Dios que te creó. Ojalá fueras Caliente o frío…. Templado vomitaré de mi boca te manda decir. Apocalipsis 3:15,16”, afirmaba.

Señales de toda una revolución espiritual que tiene un mentor. Fue el propio Alves quien desveló el gurú que ha inspirado su transformación y le ha llevado hasta esta nueva vida como predicador.

¿Quién es Daniel Habif?

Sus vídeos tienen más de 500 millones de visitas. Acumula 10 millones de seguidores en Facebook, nueve millones en Instagram y cuatro en TikTok. Daniel Habif (Mazatlán, México, 5 de octubre de 1983) está considerado como "uno de los mejores y más destacados conferencistas de habla hispana en el mundo". Además se ha convertido en uno de los gurús motivacionales más importantes del planeta. Aunque desde hace tiempo sus charlas han tomado un tono más religioso en las que el nombre de Jesús está más que presente. "Cristo me salvó" afirma el conferenciante que parece haberse convertido en el guía espiritual del futbolista. En 2024, al inicio de la revolución espiritual de Alves, visitó Barcelona en lo que fue su tercera gira mundial “Ascender” con la que recorrió 70 ciudades del mundo.

Ha compartido escenario con presidentes, gobernadores, premios Nobel y líderes internacionales como Barack Obama, Óscar Arias o Ken Segall. Ha participado en foros como Forbes y formado parte del elenco de premios como “Person of the Year”, "Latin Grammys", o “Latin Billboard”, entre otros. Forma parte del consejo directivo de Fundación Freedom, dedicada a combatir, prevenir y concientizar sobre la trata con fines de explotación sexual de niños.