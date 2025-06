Ofertón monstruoso por Messi: el equipo que quiere sacar al argentino de Miami

Leo Messi se encuentra centrado en el Mundial de Clubes donde anotó un golazo de falta ante el Oporto que dio la vuelta al mundo y afrontará uno de los duelos más atractivos de octavos. El argentino contra su pasado o el reencuentro del clan 'Barça' con su antiguo entrenador Luis Enrique serán alguno de los momentos destacados que dejará el cruce de octavos de final del Mundial de Clubes entre el París Saint-Germain (PSG) y el Inter Miami.

Pero más allá de la competición que se disputa en Estados Unidos, el argentino se ha convertido en protagonista en las últimas horas por los rumores en torno a su futuro. El contrato de Messi con el Inter Miami vence al final de la temporada 2025 de la MLS, es decir, el 31 de diciembre de este año. El club tenía la esperanza de que renovara hasta 2026 antes de comenzar el año. Si se activa la cláusula de extensión, Messi podría seguir en el equipo hasta finales de 2026, coincidiendo con la Copa Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, la activación de esta cláusula no es automática, y depende de un nuevo acuerdo entre ambas partes, que aún no se ha confirmado.

Un escenario que ha disparado las especulaciones sobre su posible salida del club de David Beckham. El medio Al-Midan Sports asegura que desde Al-Hilal estarían decididos a contratar a la Pulga. Concretamente, la información habla de que el presidente del club, Fahd bin Nafel, viajó a Estados Unidos para reunirse con Jorge Messi -padre y representante del jugador- y que las próximas semanas podrían ser claves.

Una oferta monstruosa

"Oferta millonaria", indican en Arabia sobre el plan del equipo donde estuvo Neymar. Y aunque el capitán de la Selección Argentina no se ha pronunciado, no vería con malos ojos el desafío. En su día el Al-Hilal llegó a ofrecer a Messi un contrato anual de 500 millones de euros por sus servicios. Todo ello en una operación donde desde Arabia Saudita todavía no se podían pagar traspasos y donde la salida a coste cero del argentino del Paris Saint-Germain generaba el contexto perfecto. Finalmente, el argentino eligió al Inter de Miami pero su futuro puede estar a punto de dar un giro de 180 grados.

En caso de que esto se confirme, compartiría liga nuevamente con Cristiano Ronaldo, y se trataría de un verdadero bombazo.