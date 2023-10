Oporto - Barcelona: La enésima reválida del Barça en Europa en el partido 100 de Xavi en el banquillo

El Barcelona derrotó al Amberes con claridad, por 5-0, pero la Champions de verdad para los azulgrana empieza en esta segunda jornada. Se enfrentan al Oporto (miércoles 4 de octubre, 21:00, Movistar), un clásico del continente, octavofinalista el año pasado tras dejar fuera al Atlético para después caer con el subcampeón Inter (y verdugo precisamente del Barça) por sólo un gol. No es el mejor equipo de la Champions, pero sí es uno de esos que empieza a medir el nivel que los catalanes no tienen desde hace mucho en la gran competición. De un tiempo a esta parte no han sido capaces de dar la talla y el fantasma de Roma, Liverpool, PSG, la derrota en la fase de grupos las dos últimas temporadas... Pulula cada vez que vuelve a rodar el balón por los campos de Europa. "Hay que tener una reflexión y pensar que ya hemos abandonado todo eso. Ya hemos ganado muchas cosas, y tenemos jugadores que han ganado la Champions, Gündogan y Cancelo, hay que pensar que es una nueva plantilla, un año nuevo y que tenemos que jugar con personalidad y sin complejos", analiza Xavi. Después de conquistar LaLiga el curso pasado, se puso como objetivo volver a ser competitivo en Europa, y estas son las diferencias que ve: "Muchos jugadores tienen un año más, más experiencia, jugadores que no habían ganado títulos ya lo han ganado con el Barça, nos hemos reforzado bien, experiencia, ilusión... Pero lo tenemos que demostrar. Es el escenario ideal". Es el escenario, por ejemplo, en el que debutó Messi como barcelonista hace 20 años.

Uno de los jugadores que ha llegado es Joao Félix, que apuntó en una dirección similar. "Tenemos el objetivo claro de pasar el grupo. Queremos volver a poner al Barcelona como uno de los candidatos a ganar la Champions, pero vamos paso a paso, sin querer pensar en más adelante que este encuentro", dijo el atacante luso, que tendrá un partido especial al jugar en uno de sus ex equipos...

Porque Joao formó parte de las categorías inferiores del Oporto y hay dos versiones de por qué se cambió al eterno rival, al Benfica. Una dice que lo echaron por bajito, por su físico aparentemente endeble, y otra que fue él el que se marchó. En las visitas que ha tenido al estadio Do Dragao hasta ahora ha sido recibido con pitos, incluso vistiendo la camiseta de Portugal. "Es un partido más. Puede ser especial por ser un equipo portugués, hay más gente de familia y amigos en la grada, pero yo sueño con marcar gol en todos los partidos", le quitó importancia el talentoso delantero.

100 partidos

Para Xavi será el encuentro número 100 desde que llegó al banquillo (62 victorias, 18 empates, 19 derrotas, una Liga ganada y una Supercopa de España). Casi dos años desde que llegó en los que ha aprendido. «a no estar demasiado eufórico cuando las cosas van bien ni demasiado derrotista». «Creo que tengo que tener estabilidad emocional, sobre todo por los futbolistas. Estamos aprendiendo a competir de diferentes maneras. He aprendido a equilibrarme y a tratar todo con más naturalidad», aseguró el técnico azulgrana.