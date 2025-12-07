El padre de Lamine Yamal la lía en el Betis - Barcelona: la seguridad del estadio tuvo que intervenir

Real Betis y F.C. Barcelona se veían las caras en la jornada 15 de LaLiga EA Sports. Ambos equipos llegaban al partido con la necesidad de sumar los tres puntos, y fue finalmente el equipo de Hans Flick el que logró salir de La Cartuja con la victoria.

De esta forma, el Barça lograba afianzarse como líder de la liga, dejando a cuatro puntos al Real Madrid a la espera de lo que hiciera este domingo. Un hat trick de Ferrán Torres, y los goles de Lamine Yamal y Bardghji dieron la victoria a los culés en un partido repleto de goles (3-5).

Sin embargo, lo único destacable del encuentro no fue el resultado. Y es que en la grada de La Cartuja se vivieron momentos tensos tras un incidente que involucraba a Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal.

El padre de Lamine la lía en La Cartuja

El encuentro se encarriló bastante pronto a favor de los blaugranas, y desde la grada se vivieron algunos momentos de tensión. Según han informado diversos medios, el padre de Lamine, que se encontraba en una de las localidades, se encaró con aficionados béticos y realizó varios gestos hacia la hinchada local.

Una actitud que obligó a la seguridad del estadio a intervenir puesto que se encontraba ubicado en una zona rodeada de seguidores béticos.

En las imágenes se puede observar al personal de seguridad del estadio acercándose a Nasraoui para calmar los ánimos y reducir la tensión que se estaba generando en ese sector de la grada.

La seguridad se lleva a Mounir de la zona donde se ubicaba

Tras más de 70 minutos de partido, la seguridad acabó por intervenir y se tuvo que llevar al padre del atacante del conjunto blaugrana a otra zona para evitar malos mayores, tal y como informó anoche Carrusel Deportivo.

Además, en redes sociales se ha difundido un vídeo donde se puede observar al padre de Lamine saliendo junto a varios acompañantes y escoltado por miembros de seguridad. En el vídeo aparece uno de estos acompañantes amenazando a un seguir bético, lo que ha generado gran indignación.

El incidente no fue a mayores

Durante los instantes de nervios, se temía que todo fuera a más. Sin embargo, con el paso de los minutos y con el marcador prácticamente cerrado, los ánimos se empezaron a calmar y el partido siguió el transcurso con normalidad.

La situación quedó bajo control y no se produjeron más incidentes al finalizar el partido. No obstante, Mounir vuelve a protagonizar otro capítulo polémico más, siendo noticia en las redes sociales y motivo de discusión entre seguidores y detractores.