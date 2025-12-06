El futbolista del Betis que se ha declarado: “Más culé que bético”

A diferencia de Marc Bartra, que se ha declarado más bético que culé, Sergi Altamira, compañero suyo en el Betis, sigue poniendo por delante del conjunto verdiblanco al Barcelona, “su club de siempre”.

Aunque el centrocampista pasó seis años en la cantera del Barcelona, su debut en Primera División fue de la mano del Betis el curso anterior. Aún así, preguntado por las palabras de Marc Bartra, Sergi Altimira se desmarcó del central. “Aún no, soy más culé que bético, porque es el club del que siempre he sido desde pequeño, en el que he disfrutado mucho y crecido, pero sí que es verdad que soy del Betis, que te acabas haciendo bético. Son muy pasionales y te transmiten los colores y lo que es el club. Quieras o no, te atrapa poco a poco este espíritu que tiene el club, que hace que aprendas a quererlo”, dijo en una entrevista para SPORT.

“Este club, desde que llegué, me hizo sentir el cariño, el calor. Es un club muy familiar. Muy profesionales, siempre pendientes de ti, de cualquier cosa que necesites, y te hacen sentir como en casa. Es una de las cosas por las que no quieres marcharte nunca. Antony, que vino cedido, es una muestra de ello. La ciudad es muy bonita, la comunión con la afición y los jugadores… lo viven mucho, muy pasionales”, añadió Sergi Altimira agradecido al equipo andaluz.

Sergi Altimira rechazó al Barcelona por el Betis

El centrocampista de 24 años reconoció haber sido tentado por el Barcelona cuando iba a fichar por el Betis. “Fue antes de fichar por el Betis, con quien casi lo tenía hecho, y me llamaron. Nos decantamos por el Betis. Cuando viene el Barça siempre tienes dudas. Sí que es verdad que estaba casi hecho con el Betis. La opción del Barça era para cederme a otro club, hacerlo bien y volver, pero yo creía que el siguiente paso debía ser otro”, afirmó.

Además, Sergi Altamira afirmó que celebraría si marcase un gol al Barcelona. “Lo celebraría. No siempre se puede marcar al Barça, pero aunque lo celebre seguiré siendo culé, no cambiará nada”, declaró.