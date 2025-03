Pau Cubarsí se moja con el Balón de Oro: "Lamine lo entenderá..."

Pau Cubarsí que se encuentra concentrado con la selección española fue el gran protagonista en la noche de este martes en El Partidazo de COPE. El defensa del Barcelona fue entrevistado por Juanma Castaño y repasó los temas de actualidad del conjunto azulgrana. Se mojó sobre el Balón de Oro, habló de Lamine, Asencio, la Champions... y no dudó en dejar claro el futbolista que ficharía para las filas culés.

El futbolista afirmó que, intenta "plasmar" su habitual "tranquilidad" también "en el juego", tanto con los culés como con la selección nacional, siendo protagonista de una trayectoria profesional en la que "está pasando todo muy rápido". "Algún delantero me intenta buscar. Te intentan sacar del partido o quieren charlar un poco, pero yo estoy para el partido. Para charlar, después del partido", dijo durante la entrevista en 'El Partidazo de COPE'. En pocos días, Cubarsí disputará con España los cuartos de final de la Nations League ante Países Bajos. "Alguna vez me ha caído alguno de estos, pero tampoco hace falta darles importancia. Me río y me voy", admitió antes de señalar que muy pocas cosas lo ponen nervioso. "Así como tal, no. Dentro del campo intento plasmar esa tranquilidad en el juego", afirmó un Cubarsí que va camino de batir récords en número de partidos con el Barça. "Contra el Barbastro en Copa del Rey hice 50, que lo vi por Instagram. Ahora llevaré unos 60 y largos. Está pasando todo muy rápido. He cambiado bastante también físicamente, pero técnicamente siempre hay que mejorar cosas. Aún tengo que mejorar mucho, pero he cambiado bastante", insistió el central blaugrana de 18 años.

Su fichaje estrella y el balón de oro

Al hablar sobre qué jugador ficharía lo tuvo claro: Julián Alvarez. Tampoco se cortó a la hora de afirmar a qué futbolista del Barça le daría el balón de oro. . "Ahora mismo, por temporada y como se está dando, te diría que a Raphinha. Lamine me entendería y yo diría que él se lo daría a Raphinha también, yo creo que sí. Es que este año está a tope", elogió Cubarsí al delantero brasileño.

En cuanto a vestuarios Cubarsí tiene claro que en el Barça el liderazgo lo llevan Ronald Araujo y Raphinha mientras que en La Roja "Morata es el número 1"

Asimismo dejó claro que una final de Champions contra el Real Madrid sería el mejor partido para el que le guste el fútbol. "Para el espectáculo, te diría que es la mejor final de Champions; para la gente que le gusta el fútbol, pues es la mejor. Y para nosotros, te diría que venga el que venga; porque si estamos en la final, es porque podemos optar a ello y que venga el que venga", afirmó.