Deporte
Getafe – Real Madrid: el duelo madrileño que completa un finde cargado de deporte
Los de Xabi Alonso visitan el Coliseum este domingo a las 21:00h con el liderato en juego. Pero no es el único gran evento del fin de semana: fútbol, Euroliga, motor, tenis y más
El fútbol regresa tras el parón de selecciones con uno de los encuentros más esperados de la jornada: Getafe–Real Madrid, este domingo 19 de octubre a las 21:00h. Los de Xabi Alonso buscan mantener el liderato y recuperar sensaciones tras el tropiezo en el derbi, mientras que los de Bordalás necesitan romper una mala racha de cinco partidos con una sola victoria. El encuentro, que además reunirá a los hermanos Borja y Cristian Mayoral en lados opuestos, promete emociones fuertes en el sur de la Comunidad de Madrid.
Movistar Plus+ ofrecerá el choque en directo dentro de su suscripción mensual de 9,99€, junto a una agenda cargada de fútbol internacional, Euroliga, tenis, ciclismo, rugby y motor.
Fútbol en todos los frentes
Aquí esta toda la programación futbolera que Movistar Plus+ tiene preparado para este fin de semana:
LALIGA EA SPORTS
- Getafe – Real Madrid este Domingo 19, 21:00h
LALIGA HYPERMOTION
- Andorra – Granada | Viernes 17, 20:30h
- Ceuta – Mirandés | Sábado 18, 16:15h
- Zaragoza – Cultural Leonesa | Sábado 18, 18:30h
- Real Sociedad B – Huesca | Sábado 18, 21:00h
- Leganés – Málaga | Domingo 19, 14:00h
- Valladolid – Sporting | Domingo 19, 16:15h
- Castellón – Albacete | Domingo 19, 16:15h
- Córdoba – Almería | Domingo 19, 18:30h
- Racing – Deportivo | Domingo 19, 18:30h
- Las Palmas – Eibar | Domingo 19, 21:00h
Premier League
- Liverpool – Manchester United | Domingo 19, 17:20h
Primera Federación
- Alcorcón – Sabadell | Viernes 17, 19:00h
- Cartagena – Algeciras | Viernes 17, 21:15h
- Racing Ferrol – Arenas Club | Sábado 18, 14:00h
- Hércules – Villarreal B | Sábado 18, 16:15h
- Tenerife – Unionistas | Sábado 18, 18:30h
- Europa – Eldense | Sábado 18, 21:00h
- Ponferradina – Zamora | Domingo 19, 12:00h
- Avilés – Talavera de la Reina | Domingo 19, 16:00h
- Murcia – Ibiza | Domingo 19, 18:15h
- Bilbao Athletic – Cacereño | Domingo 19, 20:30h
Liga F
- Deportivo Abanca – Atlético de Madrid | Domingo 19, 11:50h
- Real Madrid – Levante UD | Domingo 19, 15:50h
- FC Barcelona – Granada CF | Domingo 19, 17:55h
Liga Saudí
- Al Ettifaq – Al Hilal | Sábado 18, 16:40h
- Al Nassr – Al Fateh | Sábado 18, 19:55h
- Neom – Al Qadsiah | Domingo 19, 19:55h
Baloncesto: Euroliga en marcha
Euroliga
- Dubai – FC Barcelona | Jueves 18:00h
- Baskonia – Partizan | Viernes 20:45h
Euroliga femenina
- Valencia Basket – Fenerbahce | Jueves 19:15h
- Zaragoza – Venezia | Jueves 19:55h
Motor: Jerez, epicentro de la velocidad
Viernes 17
- Superpole (13:25h)
Sábado 18
- Motociclismo Femenino Carrera 1 (11:40h)
- Superbike Carrera 1 (13:45h)
- Supersport Carrera 1 (15:00h)
Domingo 19
- Motociclismo Femenino Carrera 2 (11:40h)
- Superbike Carrera 2 (13:45h)
- Supersport Carrera 2 (15:00h)
Tenis, golf, ciclismo y rugby
Tenis
- Final del ATP 250 de Estocolmo | Domingo 15:05h
Golf
- BMW Ladies Championship | Jornadas 3 y 4 (sábado y domingo desde las 05:00h)
Ciclismo
- Tour de Holanda – Etapa final (Arnhem – Arnhem) | Domingo 13:35h
- Veneto Classic (UCI Pro Series) | Domingo 16:00h
Rugby
- Colina Clinic El Salvador – Silicius Majadahonda | Sábado 15:55h
Todo lo que incluye Movistar Plus+
Por 9,99€ al mes, los suscriptores disfrutan de:
- 1 partido de LALIGA EA SPORTS por jornada.
- Toda LALIGA HYPERMOTION.
- El mejor partido de Champions y Premier League.
- Euroliga, tenis, rugby, golf, pádel y NFL.
- Más de 80 canales temáticos, control del directo y descargas offline.
Un fin de semana redondo
De Jerez al Coliseum, pasando por Anfield o el Palau, Movistar Plus+ reúne todo el espectáculo del deporte en un solo lugar.
Y el domingo, a las 21:00h, el foco vuelve a Madrid: Getafe–Real Madrid, en directo por Movistar Plus+.
Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar