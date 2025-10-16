Getafe – Real Madrid: el duelo madrileño que completa un finde cargado de deporte

El fútbol regresa tras el parón de selecciones con uno de los encuentros más esperados de la jornada: Getafe–Real Madrid, este domingo 19 de octubre a las 21:00h. Los de Xabi Alonso buscan mantener el liderato y recuperar sensaciones tras el tropiezo en el derbi, mientras que los de Bordalás necesitan romper una mala racha de cinco partidos con una sola victoria. El encuentro, que además reunirá a los hermanos Borja y Cristian Mayoral en lados opuestos, promete emociones fuertes en el sur de la Comunidad de Madrid.

Movistar Plus+ ofrecerá el choque en directo dentro de su suscripción mensual de 9,99€, junto a una agenda cargada de fútbol internacional, Euroliga, tenis, ciclismo, rugby y motor.

Fútbol en todos los frentes

El paquete incluye toda LaLiga, pero también toda la Champions y otras competiciones nacionales e internacionales Movistar

Aquí esta toda la programación futbolera que Movistar Plus+ tiene preparado para este fin de semana:

LALIGA EA SPORTS

Getafe – Real Madrid este Domingo 19, 21:00h

LALIGA HYPERMOTION

Andorra – Granada | Viernes 17, 20:30h

Ceuta – Mirandés | Sábado 18, 16:15h

Zaragoza – Cultural Leonesa | Sábado 18, 18:30h

Real Sociedad B – Huesca | Sábado 18, 21:00h

Leganés – Málaga | Domingo 19, 14:00h

Valladolid – Sporting | Domingo 19, 16:15h

Castellón – Albacete | Domingo 19, 16:15h

Córdoba – Almería | Domingo 19, 18:30h

Racing – Deportivo | Domingo 19, 18:30h

Las Palmas – Eibar | Domingo 19, 21:00h

Premier League

Liverpool – Manchester United | Domingo 19, 17:20h

Primera Federación

Alcorcón – Sabadell | Viernes 17, 19:00h

Cartagena – Algeciras | Viernes 17, 21:15h

Racing Ferrol – Arenas Club | Sábado 18, 14:00h

Hércules – Villarreal B | Sábado 18, 16:15h

Tenerife – Unionistas | Sábado 18, 18:30h

Europa – Eldense | Sábado 18, 21:00h

Ponferradina – Zamora | Domingo 19, 12:00h

Avilés – Talavera de la Reina | Domingo 19, 16:00h

Murcia – Ibiza | Domingo 19, 18:15h

Bilbao Athletic – Cacereño | Domingo 19, 20:30h

Liga F

Deportivo Abanca – Atlético de Madrid | Domingo 19, 11:50h

Real Madrid – Levante UD | Domingo 19, 15:50h

FC Barcelona – Granada CF | Domingo 19, 17:55h

Liga Saudí

Al Ettifaq – Al Hilal | Sábado 18, 16:40h

Al Nassr – Al Fateh | Sábado 18, 19:55h

Neom – Al Qadsiah | Domingo 19, 19:55h

Baloncesto: Euroliga en marcha

EuroLiga Movistar Plus+ Movistar Plus+

Euroliga

Dubai – FC Barcelona | Jueves 18:00h

Baskonia – Partizan | Viernes 20:45h

Euroliga femenina

Valencia Basket – Fenerbahce | Jueves 19:15h

Zaragoza – Venezia | Jueves 19:55h

Motor: Jerez, epicentro de la velocidad

Viernes 17

Superpole (13:25h)

Sábado 18

Motociclismo Femenino Carrera 1 (11:40h)

Superbike Carrera 1 (13:45h)

Supersport Carrera 1 (15:00h)

Domingo 19

Motociclismo Femenino Carrera 2 (11:40h)

Superbike Carrera 2 (13:45h)

Supersport Carrera 2 (15:00h)

Tenis, golf, ciclismo y rugby

Tenis

Final del ATP 250 de Estocolmo | Domingo 15:05h

Golf

BMW Ladies Championship | Jornadas 3 y 4 (sábado y domingo desde las 05:00h)

Ciclismo

Tour de Holanda – Etapa final (Arnhem – Arnhem) | Domingo 13:35h

Veneto Classic (UCI Pro Series) | Domingo 16:00h

Rugby

Colina Clinic El Salvador – Silicius Majadahonda | Sábado 15:55h

Todo lo que incluye Movistar Plus+

El cine español encuentra refugio en Movistar Plus+: más que catálogo, memoria cultural Movistar Plus+ Movistar Plus+

Por 9,99€ al mes, los suscriptores disfrutan de:

1 partido de LALIGA EA SPORTS por jornada.

Toda LALIGA HYPERMOTION.

El mejor partido de Champions y Premier League.

Euroliga, tenis, rugby, golf, pádel y NFL.

Más de 80 canales temáticos, control del directo y descargas offline.

Un fin de semana redondo

De Jerez al Coliseum, pasando por Anfield o el Palau, Movistar Plus+ reúne todo el espectáculo del deporte en un solo lugar.

Y el domingo, a las 21:00h, el foco vuelve a Madrid: Getafe–Real Madrid, en directo por Movistar Plus+.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.