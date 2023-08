¿Quién es quién en la Asamblea de la RFEF y qué se decide mañana?

El presidente de la Federación, Luis Rubiales está más solo y acorralado que nunca. El beso a Jenni Hermoso durante la entrega de medallas tras la victoria que convertía a España en campeona del mundo sigue siendo el principal tema tema de debate en la sociedad y en el política española y podría tener graves consecuencias para el mandatario del fútbol español.

Un tsunami político sin precedentes, con denuncias y peticiones de dimisión que se acumulan sobre la mesa del CSD y que llevaron a la RFEF a tomar cartas en el asunto convocando una Asamblea General Extraordinaria con carácter de urgencia para este viernes.

"La Real Federación Española de Fútbol convoca, con carácter de urgencia, una Asamblea General Extraordinaria para el próximo viernes 25 de agosto, a partir de las 12 horas, en la sede de la Ciudad del Fútbol de las Rozas", decía el comunicado lanzado en la noche del martes y después de un día en el que hasta el presidente Pedro Sánchez ha censurado la actitud del máximo responsable federativo con una de las futbolistas de la selección. Sánchez ha reconocido que las explicaciones le parecían insuficientes y que debería seguir "dando pasos" para explicar lo sucedido.

Pero ¿Quiénes conforman esa Asamblea y que se debatirá?

La Asamblea General es el órgano superior de gobierno y representación de la RFEF, y está compuesta por 140 miembros, de los cuales veinte son natos y ciento veinte electos, entre los que se encuentran el Presidente de la RFEF, los Presidentes de las diecinueve Federaciones de ámbito autonómico integradas en la RFEF y los miembros electos de los estamentos de clubs, futbolistas, árbitros y entrenadores.

Los miembros son elegidos cada cuatro años, coincidiendo con los años de juegos olímpicos de verano, por sufragio libre y secreto, igual y directo, entre y por los componentes de cada estamento.

Corresponde a la Asamblea General en reunión plenaria y con carácter necesario:

a) La aprobación del presupuesto anual y su liquidación.

b) La aprobación del calendario deportivo, salvo en lo que respecta a las previsiones, para la Primera y Segunda División, contenidas, en su caso, en el convenio suscrito entre la RFEF y la Liga Nacional de Fútbol Profesional; y, en ausencia del mismo, en las que determina el Real Decreto sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas.

c) La aprobación y modificación de los Estatutos.

d) La elección y cese del Presidente.

e) La elección de su Comisión Delegada, correspondiéndole asimismo su eventual renovación.

Entre los miembros natos figuran el presidente de la Federación, Luis Rubiales y los presidentes de las federaciones de ámbito autonómico.

La Federación Vasca no asistirá

Aunque de estos últimos ya se ha comunicado una baja. La Federación Vasca ya ha anunciado que "ante la gravedad de los ocurrido" no asistirán a la Asamblea y, en virtud de las decisiones adoptadas, "se tomará una decisión sobre la continuidad en la Junta Directiva de la RFEF".

Entre los clubes profesionales de Primera y Segunda División figuran el Athletic, Barcelona, Betis, Getafe, Mallorca, Osasuna, Real Sociedad, Villarreal, Cadiz, Elche y Rayo Vallecano. Los de Segunda son Eibar, Las Palmas, Lugo, Ponferradina, Sporting, Tenerife Zaragoza y Alavés.

Por parte del fútbol no profesional figuran Santa Fe, Salerm Puente Genil, Hispalis, Illueca, Santo Domingo, Covadonga, Navarro, Collerense, Femarguín, Llano del Moro, Colindres, Talavera, UDV, Cornellá, Santfelliuenc, Cacereño, Villanovense, , Arosa, Bergantiños, Alcalá, Los Garres, Yeclano, Filial Fundación Osasuna Femenino, Amorebieta, Santutxu, Escuelas de Fútbol de Logroño, Crivillente, Mislata y Rusadir.

¿Qué se decide mañana?

Llama la atención que la continuidad de Luis Rubiales no forme parte del orden del día de la Asamblea Extraordinaria de este viernes. Se da por hecho que los representante de las territoriales van a apoyar la gestión de Luis Rubiales, que no tiene pensado dimitir de su cargo y no piensan exigir su cabeza.

Sin embargo, podría llevarse a cabo una actuación que supondría una vía de escape para el presidente de la RFEF atrapado por este delicado asunto. En ella deberá informarse de las diligencias internas llevadas a cabo en este asunto y según adelantaba ayer Onda Cero, el propio Rubiales habría pactado con su departamento una autosanción de dos meses de inhabilitación para evitar que otro organismo pueda sancionarle de manera más contundente. De esta forma, el presidente de la RFEF evitaría ser sancionado de forma continúa o con un mayor periodo por el CSD u otro organismo. Al intervenir la propia Federación no podría intervenir otro organismo.

En este mismo sentido se pronunciaba anoche la cadena Cope asegurando que el Consejo Superior de Deportes podría aceptar una inhabilitación del presidente de la Federación, Luis Rubiales, de seis meses. Con esa inhabilitación, Rubiales podría presentarse a las elecciones a finales de 2024, para volver al cargo que ocupa actualmente.

Los puntos del orden del día son los siguientes:

1. Constitución de la Asamblea una vez verificado el quórum mínimo necesario.

2. Designación de los tres miembros de la Asamblea para verificar el acta.

3. Informe del Mundial Femenino 2023.

4. Informe del nuevo plan estratégico del Fútbol Femenino.

5. Creación del Comité Estratégico de Desarrollo del Deporte Femenino.

6. Ruegos y preguntas.