Nuevos detalles del contrato de Ramos con el PSG: ganará lo mismo que le ofrecía Florentino

Fútbol

Sergio Ramos aterrizará en París en las próximas horas. Tras despedirse del Real Madrid, el central andaluz comienza una nueva etapa en el PSG, un club, que tal y como contó anoche el periodista Eduardo Inda en El Chiringuito, le ha puesto sobre la mesa el mismo sueldo que le ofrecía la entidad blanca. La reducción de salario, que tanto enfadó a Sergio Ramos en su día en el Real Madrid y colmó la gota de la paciencia en el club, si ha sido aceptada ahora.

A Sergio Ramos le dieron un plazo en el club blanco para aceptar una oferta de renovación con una reducción de sueldo como la que terminó aceptando Luka Modric. Sin embargo, según adelantó “El transistor” de Onda Cero, en el club estaban muy molestos porque Sergio Ramos habría instado a sus compañeros a rebelarse y a no aceptar una rebaja salarial argumentando que el club quería eso para poder pagar a Mbappé.

Ahora el camero cobrará 11,2 millones de euros que es la cifra que cobraría de haber aceptado el 10% propuesto por Florentino Pérez.

11,25 millones y reconocimiento mañana

“Sergio Ramos va a ser reconocido desde el punto de vista médico el miércoles y presentado por el PSG. Va a ganar exactamente lo mismo que habría ganado en el Real Madrid y va a tener un contrato de dos años. Ganará 11,25 millones, que es lo que hubiera ganado en el Real Madrid si hubiera aceptado la reducción del 10%. Va a tener unos dos millones de euros de variables si cumple con todos los objetivos”, explicó en el programa.

El PSG ha aceptado finalmente un acuerdo de fichaje por dos temporadas con el futbolista español Sergio Ramos para reforzar la zaga del club parisino, según informó este martes el diario francés ‘L’Équipe’. El excapitán del Real Madrid nunca se movió un ápice de su exigencia de fichar por dos temporadas y el club parisino ofrecía una con opción a otra, algo que se convirtió en el escollo más relevante entre ambas partes antes de firmar el acuerdo.

El contrato está sujeto al resultado de una reconocimiento médico que, según la información del rotativo francés, sería mañana miércoles en París, y cuyo objetivo es valorar el estado físico del internacional español, después de que fuera operado de su rodilla izquierda en febrero.

Sus problemas de lesiones en los últimos meses le impidieron jugar con el Real Madrid la recta final de la liga y ser convocado con la selección española para la actual Eurocopa.

Es, sin duda, una de las bombas del mercado del verano y lo normal es que este mismo miércoles el PSG haga oficial uno de los fichajes más sonados desde que Qatar entrara en el club ahora hace 10 años.

¡Ya tienen casa!

Al parecer, la familia Ramos ya tiene incluso casa en París, concretamente en la exclusiva zona de Neuilly-sur-Seine, una de las más prestigiosas de la capital y en la que tienen sus domicilios otros jugadores del Paris Saint-Germain como Mauro Icardi, Sergio Rico, Di María o Marquinhos.

Esta zona ha estado este año en el foco de atención por la ola de robos sufridas por varias de las estrellas que en ella viven, entre ellos el propio Di María, Icardi y Wanda Nara o Sergio Rico, pero esto parece no haber importado a la familia del ex capitán madridista. Neuilly-sur-Seine se encuentra en el departamento de Hauts-de-Seine, en la región de Île-de-France. Bordeando París, es uno de los municipios más ricos de Francia, per cápita. La ciudad está rodeada por el Sena y tiene una ubicación ideal para disfrutar de todas las atracciones de la capital francesa. Además, Neuilly-sur-Seine tiene un importante patrimonio histórico y arquitectónico y un impresionante número de parques que seguro que encantarán a los más pequeños de la familia